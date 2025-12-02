MERCADOS GLOBALES: Los bonos y el bitcóin se afianzan, las acciones suben levemente

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 2 dic (Reuters) - Las bolsas anotaban ganancias moderadas el martes y tanto las criptomonedas como la deuda pública mundial se estabilizaban tras las ventas del día anterior, provocadas por la inminente subida de las tasas de interés en Japón.

* Los futuros del S&P 500 operaban estables tras las caídas de Wall Street en la víspera, mientras que las bolsas europeas y asiáticas subían ligeramente.

* Un poco de calma en el mercado de deuda pública japonesa tras una fuerte subasta de JGB ayudó al ánimo, y los rendimientos japoneses a 10 años y 30 años bajaron cada uno alrededor de un punto básico.

* Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios, y la caída de los JGB durante varias semanas debido a la preocupación por las finanzas del país y las subidas de tasas previstas por el Banco de Japón ha llevado los rendimientos a 10 años a un máximo de 17 años y los rendimientos a 30 años a un máximo histórico.

* El martes, los bonos mundiales seguían el ejemplo de los JGB, haciéndose eco de su calma. El rendimiento de la deuda del Tesoro de Estados Unidos a 10 años operaba en US$4,09 y el del Bund alemán a 10 años en el 2,75%, ambos sin cambios en el día.

* El bitcóin, que algunos consideran un posible indicador adelantado de los activos de riesgo, subía el martes tras una inquietante caída del 5,2% el lunes y, con US$87.000, ha bajado un 30% desde su máximo de octubre.

* En los mercados de divisas, el yen japonés se debilitaba ligeramente, con el dólar subiendo un 0,35%, a 156,0 yenes, y el euro mostraba un alza similar.

* En general, el dólar también cotizaba estable el martes, después de que la debilidad del lunes ayudó a que el euro superara brevemente los US$1,165. La moneda común cotizaba a US$1,1605.

* Los datos publicados el lunes respaldaron las expectativas de un recorte de las tasas de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal, con una contracción del sector manufacturero por noveno mes consecutivo en noviembre, aunque los consumidores superaron las expectativas de los analistas con una oleada de compras por Internet de US$23.600 millones para inaugurar la temporada navideña.

* El oro retrocedía un 1%, situándose por debajo de los US$4.200 la onza, pero sigue estando a sólo un 4% de su máximo histórico de octubre. La plata cedía casi un 2%.

* Los precios del petróleo subieron tras ataques con drones a instalaciones energéticas rusas. Los futuros del crudo Brent operaban estables en US$63,1 el barril el martes. Los futuros del crudo estadounidense cotizaban a US$59,21 el barril. (Reporte de Tom Westbrook y Rocky Swift; Editado en Español por Ricardo Figueroa)