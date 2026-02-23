MERCADOS GLOBALES: Los futuros de Wall Street y el dólar caen ante la agitación arancelaria

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 23 feb (Reuters) -

Los futuros de Wall Street y el dólar caían en Asia el lunes en un momento en que la confusión sobre los aranceles estadounidenses reavivaba la tendencia de "vender activos de Estados Unidos", al inicio de una semana en la que la confianza en el sector de la inteligencia artificial se pondrá a prueba con los resultados del gigante tecnológico Nvidia.

El oro subía y los precios del petróleo bajaban antes de otra ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, prevista para el jueves en Ginebra, con el riesgo de que se produzcan ataques militares estadounidenses si no se llega a un acuerdo.

La incertidumbre crece tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump, lo que lo llevó a anunciar un nuevo tipo del 10% para el resto del mundo, para luego subirlo al 15%, una medida que incluso pareció sorprender a algunos de sus propios funcionarios.

"El panorama arancelario es ahora más incierto que antes, y la incertidumbre no es una buena noticia para ninguna economía o mercado", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas de NAB.

"A menos que prevalezca el sentido común, podríamos entrar en un proceso circular en el que se anuncien nuevos aranceles, que luego podrían ser revocados, solo para que se anuncien nuevos aranceles y volvamos a empezar."

Aún no estaba claro cuándo se impondrían estos aranceles, qué podría quedar excluido y si todos los países se verían afectados por el 15%. Algunos, como Reino Unido y Australia, tenían tasas arancelarias del 10% según las normas anteriores, mientras que muchos países de Asia tenían tipos más elevados.

Con tanta incertidumbre, los mercados asiáticos mostraban evolución dispar, y el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

subía un 0,9% en una sesión diurna de escaso volumen de operaciones. El Nikkei de Japón cerró por festivo, pero los futuros cotizaban con una caída del 0,8%, a 56.675, en contraste con el cierre al contado de 56.825.

La posibilidad de una reducción de los aranceles ayudó al índice surcoreano

a prolongar su racha alcista con una subida del 0,5%, tras haber subido ya un 5,5% la semana pasada hasta alcanzar máximos históricos. El índice taiwanés

le siguió con un aumento del 1,2% hasta alcanzar un máximo histórico.

"Desde la perspectiva de la mayoría de las economías asiáticas, los acontecimientos de los últimos días reducirán la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos, al menos a corto plazo", señalaron analistas de Goldman Sachs.

"China disfrutará de la mayor reducción, de 6,6 puntos porcentuales según nuestras estimaciones, seguida de varias economías del sur y el sudeste asiático."

NVIDIA PONDRÁ A PRUEBA SU CAPACIDAD EN IA En Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 y los futuros del DAX bajaban un 0,5%, mientras que los futuros del FTSE caían un 0,2%. Los futuros del S&P 500 caían un 0,8% y los futuros del Nasdaq bajaban un 1,0% antes de la publicación de los resultados de Nvidia, que sin duda tendrán repercusiones, dado que el gigante tecnológico representa casi el 8% del índice S&P 500.

Se espera que la empresa más valiosa del mundo registre un aumento del 71% en sus beneficios por acción, hasta alcanzar los 7,76 dólares, aunque las estimaciones oscilan entre un mínimo de 6,28 dólares y un máximo de 9,68 dólares. Las opciones implican que sus acciones podrían variar al menos un 6% en cualquier dirección tras el anuncio.

(Información de Wayne Cole; edición de Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)