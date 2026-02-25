MERCADOS GLOBALES: Los mercados asiáticos repuntan ante la mejora de la confianza en la IA

Por Scott Murdoch

SÍDNEY, 25 feb (Reuters) -

Los mercados financieros asiáticos registraban fuertes subidas el miércoles, en un momento en que las acciones tecnológicas de toda la región se disparaban y los inversores redoblaban lo que consideran la apuesta más segura en inteligencia artificial (IA), mientras que el yen seguía siendo el centro de atención.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó de los avances del mercado bursátil en su discurso sobre el estado de la Unión y dijo que "casi todos" los países y empresas quieren mantener los acuerdos arancelarios y de inversión previamente acordados con Washington. Los mercados financieros mostraron poca reacción al discurso. Los mercados de futuros apuntaban a un inicio ligeramente positivo en EEUU, con los E-minis del S&P 500 subiendo un 0,07% y los E-minis del Nasdaq 100 avanzando un 0,11%. Los futuros del EURO STOXX 50 sumaban un 0,2%.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, ganaba un 1,76%, al tiempo que varios mercados regionales alcanzaban máximos históricos.

El índice de referencia Nikkei 225 subía un 2,7%, hasta alcanzar los 58.853,87 puntos, su nivel más alto jamás registrado, con ganancias lideradas por las acciones relacionadas con el sector tecnológico. El índice Topix, más amplio, avanzaba un 1,1%, hasta situarse en 3.857,15 puntos. El KOSPI de Corea ganaba un 2,6% y cotizaba por encima de los 6.000 puntos por primera vez. El índice ha subido un 45% en lo que va de año.

La escasez mundial de chips de memoria ha hecho que los precios de las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix se dupliquen desde octubre, en un momento en que el efectivo ha subido por la cadena de suministro de la inteligencia artificial hasta los fabricantes de chips, que gozan de una enorme popularidad. El fabricante líder mundial de chips, Nvidia Corp, publicará sus resultados del cuarto trimestre tras el cierre del mercado estadounidense el miércoles. En Hong Kong, el índice Hang Seng subía un 0,36% y el CSI300 de China avanzaba un 0,3%. El S&P/ASX200 de Australia crecía un 1% tras alcanzar anteriormente un máximo histórico, a pesar del aumento de los precios al consumo en enero, que incrementó el riesgo de nuevas subidas de los tipos de interés. El minorista australiano de alimentos Woolworths registró su mayor subida diaria desde 1997, con un aumento de más del 12%, tras publicar unos resultados semestrales mejores de lo esperado.

El yen japonés se mantenía estable frente al dólar estadounidense, tras haber estado inicialmente en territorio positivo y cotizar a 155,86 por dólar. La moneda cayó un 0,8% el martes.

Según un medio, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, había transmitido sus reservas sobre nuevas subidas de los tipos de interés al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, lo que suscitó dudas sobre la próxima subida de los tipos.

El miércoles, el Gobierno japonés nombró a dos académicos considerados por los mercados como reflacionistas para formar parte de la junta de nueve miembros del Banco de Japón, en unos nombramientos que se consideran un indicador de la opinión del Gobierno de Takaichi sobre la política monetaria.

Los nombramientos, que figuran en un documento presentado al Parlamento, provocaron una breve caída del yen por debajo de los 156 por dólar e impulsaron la bolsa de Tokio.

El índice del dólar, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, descendía un 0,14%, a 97,75, mientras que el euro avanzaba un 0,18%, a 1,1792 dólares.

El crudo estadounidense aumentaba un 0,62%, hasta los 66,04 dólares el barril, y el Brent subía hasta los 71,21 dólares, con un alza del 0,62% en el día.

El oro al contado avanzaba un 0,68%, hasta los 5182,94 dólares la onza, mientras que la plata al contado ganaba un 2,36%, hasta los 89,39 dólares la onza.

(Edición por Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)