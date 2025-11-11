MERCADOS GLOBALES Los valores tecnológicos retroceden en un inestable comercio asiático

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 11 nov (Reuters) -

Los mercados asiáticos se tambaleaban el martes, cuando empezó a remitir el alivio por el de la Administración estadounidense y resurgió la persistente inquietud por las valoraciones del sector tecnológico.

Mientras que el oro y el Nasdaq disfrutaban del resplandor de sus mayores subidas en meses, los futuros estadounidenses y las principales bolsas asiáticas tenían dificultades para mantener las ganancias. Los futuros del S&P 500 bajaban un 0,1%. Los futuros europeos no alcanzaban máximos, pero subían un 0,3%. El índice japonés Nikkei cedía una subida matinal y caía un 0,5%, lastrado por las fuertes caídas de los semiconductores. Los operadores también se mostraron inquietos por la brusca caída del won surcoreano, que se ha visto sometido a fuertes ventas, en un momento en que tanto los inversores coreanos como los extranjeros han recortado posiciones en el mercado de renta variable de Corea del Sur, en el que abundan los semiconductores, en favor de activos extranjeros. El índice de referencia Kospi . Los mercados de Hong Kong y China perdían alrededor de un 0,5% a media tarde.

"Probablemente hay un poco de temor por el sobrecalentamiento del de la IA, pero no necesariamente una preocupación concreta", dijo el estratega de Nomura Naka Matsuzawa en Tokio.

EL SENADO APRUEBA EL COMPROMISO DE CIERRE

El Senado de EEUU aprobó el lunes un acuerdo que restablecería la financiación federal y pondría fin al cierre más prolongado de la historia del país.

Ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo al presidente Donald Trump para que lo firme como ley.

Los mercados de predicción, como el Polymarket en línea, han fijado un precio de reapertura casi total para el final de la semana.

Según Carlos Casanova, economista de UBP en Hong Kong, es probable que el cierre de casi seis semanas ya haya restado entre 0,4 y 1 puntos porcentuales al producto interior bruto del cuarto trimestre.

"Sin embargo, si nos fijamos en casos anteriores, lo que suele ocurrir es que en el trimestre siguiente la actividad rebota, (...) así que creo que lo que está haciendo el mercado es mirar un trimestre más adelante y revalorizar ese rebote", dijo. En Wall Street, el S&P 500 cerraba con una subida del 1,54%, su mayor alza porcentual en un día desde mediados de octubre, y el Nasdaq registraba su mayor avance diario desde mayo. El oro se situaba cómodamente por encima de los US$4.100 la onza. (Edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)