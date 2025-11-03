Mercados globales: Mayoría de índices de Wall Street sube tras acuerdo Amazon-OpenAI; dólar avanza

(.)

Por Caroline Valetkevitch y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 3 nov (Reuters) -

La mayoría de los índices bursátiles de Wall Street subía el lunes tras conocerse que Amazon.com suministrará servicios de computación en la nube a OpenAI, y el dólar rondaba máximos de tres meses frente al euro por menores expectativas de fuertes recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

* El acuerdo plurianual de 38.000 millones de dólares entre Amazon y OpenAI proporcionaba cierto apoyo a la renta variable, y las acciones de la primera ganaban más de un 4%.

* Tal y como se esperaba, la Reserva Federal recortó las tasas la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell dijo que otra rebaja en diciembre "no era una conclusión inevitable", en contra de la creencia de los inversores de que era esencialmente un hecho.

* Algunos funcionarios de la Fed expresaron el viernes su malestar con la rebaja, a pesar incluso de que el influyente gobernador Christopher Waller abogó por un mayor alivio de la política para apuntalar un mercado laboral debilitado.

* Los inversores no han dispuesto de la mayoría de los datos económicos de Estados Unidos debido al cierre del Gobierno.

* "Los inversores son optimistas sobre la IA y los avances con China respecto a la tregua comercial. No obstante, hay dos situaciones contrastantes: los valores tecnológicos y de inteligencia artificial han subido hoy y casi todo lo demás ha bajado", dijo Adam Sarhan, de 50 Park Investments en Nueva York.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 189,63 puntos, o un 0,39%, a 47.375,42 unidades; el índice S&P 500 subía 5,83 puntos, o un 0,09%, a 6.846,03 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 97,25 puntos, o un 0,41%, a 23.822,21 unidades.

* El índice de acciones mundiales de MSCI mejoraba 0,69 puntos, o un 0,07%, a 1.006,92 unidades, y el paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,07%.

* El euro, que llegó a 1,1505 unidades frente al dólar, su mínimo desde el 1 de agosto, cedía más tarde un 0,1%, a 1,1518 dólares.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, mejoraba un 0,13%, a 99,94 unidades.

El dólar se apreciaba un 0,02% frente a su par japonés, a 154,03 yenes, y la libra esterlina restaba un 0,24%, a 1,3119 dólares, a la espera de la decisión sobre tasas que tomará el Banco de Inglaterra esta semana.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 0,2 puntos básicos, al 4,099%.

Los futuros del crudo declinaban en torno a un 0,5%, mientras los inversores evalúan la noticia de que la OCPE planea poner fin a sus aumentos de suministro.

(Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)