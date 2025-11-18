MERCADOS GLOBALES - Nerviosismo por tecnológicas lastra a bolsas; bonos japoneses operan bajo presión

Por Scott Murdoch y Lucy Raitano

LONDRES, 18 nov (Reuters) - Las acciones europeas caían el martes, siguiendo la estela de las pérdidas registradas en Asia, ya que los inversores se mostraban cautos antes de los resultados de Nvidia, considerados una prueba importante para las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial.

* Las esperanzas de un inminente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se están desvaneciendo y la atención también se centra en la deuda pública japonesa, presionada por preocupaciones sobre los planes de estímulo masivo de la primera ministra, Sanae Takaichi.

* El índice paneuropeo STOXX 600 restaba un 1,1%, elevando al 2,6% su pérdida desde el viernes, su mayor desplome en cuatro días desde principios de abril. La medida de volatilidad de la región tocó su máximo en un mes.

* "Hay muchas excusas para eliminar el riesgo: los beneficios de Nvidia de mañana, que son enormes, las nóminas del jueves, y también creo que hay una sensación general de agotamiento", dijo Michael Brown, estratega jefe de Pepperstone.

* Los futuros del índice S&P 500 cedían un 0,3%. Los analistas dijeron en la víspera que el S&P y el Nasdaq cerraron por debajo de sus medias móviles de 50 días por primera vez desde el 30 de abril.

* El bitcóin cayó por debajo de los 90.000 dólares por primera vez en siete meses.

* "Está empezando a parecer que la convicción de los inversores en los niveles actuales se está desvaneciendo", dijo Tareck Horchani, de Maybank Securities en Singapur. "No se trata tanto de un catalizador brusco, sino más bien de fatiga de posicionamiento, sensibilidad a las valoraciones y una creciente sensación de que el alza necesita una pausa".

* Los resultados trimestrales del fabricante de chips Nvidia del miércoles son muy esperados, ya que los inversores buscan posibles señales de debilitamiento en el sector. Los mercados tomaron nota el lunes de la noticia de que el fondo de cobertura del multimillonario tecnológico Peter Thiel vendió toda su participación en la firma durante el tercer trimestre.

* Por otra parte, el presidente ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, afirmó el martes que ninguna empresa saldrá indemne si se desploma el auge de la IA, ya que el aumento de las valoraciones y la fuerte inversión en el sector alimentan la preocupación de que se produzca una burbuja.

* Los valores tecnológicos asiáticos se vieron especialmente afectados, con pérdidas de entre un 3,7% y un 7,5% en SoftBank Group, Tokyo Electron y Advantest, compañías relacionadas con los semiconductores.

* En las materias primas, el oro bajaba un 0,1%, a US$2.040 la onza, mientras que los futuros del crudo operaban planos.

* En los mercados cambiarios, el dólar tocó máximos de más de nueve meses frente al yen, antes de ceder terreno frente al euro.

(Editado en español por Carlos Serrano)