MERCADOS GLOBALES: Optimismo cauteloso en los mercados ante el posible recorte de tipos de la Fed

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 8 dic (Reuters) -

Los mercados bursátiles y de renta fija se mostraban cautelosamente optimistas el lunes, ante la posibilidad de que la Reserva Federal lleve a cabo esta semana la tan necesaria bajada de tipos, aunque la reunión parece que será una de las más díscolas que se recuerdan.

Los futuros implican alrededor de un 86% de probabilidades de una reducción de un cuarto de punto en el tipo de los fondos del 3,75% al 4,0%, por lo que supondría una sacudida sísmica. Un sondeo de Reuters entre 108 analistas reveló que solo 19 se inclinaban por la no modificación, y el resto por un recorte.

"Esperamos al menos dos disidencias a favor de la no acción y que solo una escasa mayoría de los 19 participantes de la Fed indiquen en sus puntos actualizados que un recorte en diciembre era apropiado", escribió Michael Feroli, jefe de economía de Estados Unidos de JPMorgan, en una nota.

El Comité Federal de Mercado Abierto no ha tenido tres o más disensos en una reunión desde 2019, y eso ha sucedido solo nueve veces desde 1990.

Feroli también cree que la Fed recortará en enero como seguro contra un debilitamiento sostenido del mercado laboral, antes de hacer una pausa prolongada de política monetaria. En la actualidad, los mercados solo ven un 24% de probabilidades de que se produzca un recorte en enero, y una nueva relajación no está totalmente prevista hasta julio.

Los bancos centrales de Canadá, Suiza y Australia también se reúnen esta semana, y todos ellos están dispuestos a mantener la estabilidad. El Banco Nacional de Suiza podría volver a relajar su política monetaria para contrarrestar la fortaleza del franco, pero ya se encuentra en el 0% y es reacio a llevar los tipos a terreno negativo.

La racha de buenos datos económicos ha llevado a los mercados a abandonar cualquier esperanza de una nueva relajación por parte del Banco de la Reserva de Australia e incluso a prever una subida de tipos para finales de 2026.

Las esperanzas de más estímulos por parte de la Reserva Federal han contribuido a sostener la renta variable en las últimas semanas, y tanto los futuros del S&P 500 como los del Nasdaq subían un 0,2% en la sesión asiática.

Los resultados de esta semana de Oracle y Broadcom pondrán a prueba el apetito por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, mientras que Costco aportará datos sobre la demanda de los consumidores.

LOS BONOS DEPENDEN EN GRAN MEDIDA DE LA ORIENTACIÓN DE LA FED

En Asia, el Nikkei japonés se mantenía plano, tras registrar un modesto avance del 0,5% la semana pasada. Los valores surcoreanos sumaban un 0,8%, tras subir un 4,4% la semana pasada al confirmarse la reducción de los aranceles estadounidenses a sus exportaciones.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,1%.

Las bolsas chinas avanzaban un 1,0%, después de que los datos mostraran que las exportaciones del país crecieron un 5,9% en noviembre, superando las previsiones del 3,8% y resistiendo a los aranceles estadounidenses.%, lo que sugiere que la demanda interna se mantuvo moderada en general.

El conflicto diplomático entre Pekín y Tokio se agravó cuando un grupo de ataque de portaaviones chino lanzó intensas operaciones aéreas cerca de Japón durante el fin de semana. En el resto de la región, Vietnam lanzó ataques aéreos a lo largo de su disputada frontera con Camboya.

En Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 y del FTSE bajaban un 0,1%, mientras que los futuros del DAX apenas variaban.

En los mercados de renta fija, los bonos del Tesoro a más largo plazo se han visto presionados por el riesgo de que la Fed adopte una postura inclinada hacia el endurecimiento monetario, incluso si acuerda un recorte esta semana.

También preocupa que los ataques del presidente Donald Trump a la independencia de la Fed puedan llevar a que los tipos bajen demasiado y aviven la inflación a largo plazo.

El lunes, los rendimientos a 10 años se mantenían estables, en el 4,142%, tras haber subido 9 puntos básicos la semana pasada.

La subida de los rendimientos había ayudado al dólar a mantenerse estable tras dos semanas de descensos, aunque su índice bajaba un 0,1% en el momento de elaboración de este artículo, a 98,876.

El dólar estadounidense caía un 0,2% frente al yen y se situaba en 154,99 , mientras los mercados confían cada vez más en que el Banco de Japón suba los tipos de interés en su reunión de la semana que viene.

El euro se apreciaba un poco, hasta 1,1654 dólares, justo por debajo de su máximo en siete semanas de 1,1682 dólares.

En general, las materias primas se han visto respaldadas por las apuestas a un mayor estímulo de la política monetaria estadounidense, y el cobre ha alcanzado máximos históricos gracias a una mezcla de preocupación por la oferta y un aumento en infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial.

El oro se situaba en 4.210 dólares la onza, tras alcanzar el viernes los 4.259 dólares, mientras que la plata se quedaba a las puertas de su máximo histórico.

Los precios del petróleo también se veían favorecidos por la posibilidad de una bajada de los tipos de interés, unida a la incertidumbre geopolítica que podría limitar el suministro procedente de Rusia y Venezuela.

El Brent sumaba un 0,1%, hasta los 63,84 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense subía un 0,2%, hasta los 60,17 dólares por barril.

(Información de Wayne Cole; edición de Saad Sayeed y Muralikumar Anantharaman; edición en español de Paula Villalba)