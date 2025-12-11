MERCADOS GLOBALES - Oracle golpea a las bolsas mientras el mensaje de la Fed lastra al dólar

Por Tom Westbrook

HONG KONG, 11 dic (Reuters) -

Las bolsas retrocedían el jueves tras los desalentadores resultados del gigante estadounidense de la computación en nube, que alertaron sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial, mientras que los bonos se mantenían firmes y Oracle sufría pérdidas después de que la Reserva Federal bajara los tipos de interés en Estados Unidos.

Las acciones de Oracle se desplomaban más de un 11% en las operaciones tras el cierre del mercado, arrastrando a los futuros del S&P 500 un 0,9% a la baja y a los del Nasdaq 100 un 1,3% a la baja en los mercados asiáticos.

Los valores relacionados con la IA eran los que más perdían en Tokio, al tiempo que las previsiones de beneficios e ingresos de Oracle no alcanzaron los pronósticos y los ejecutivos apuntaron a un mayor gasto, señal de que los desembolsos en infraestructuras no están generando beneficios tan rápidamente como esperaban los inversores. El Nikkei japonés perdía un 1%, con un descenso del 7,5% en SoftBank Group, expuesta a la IA y socia de Oracle en el proyecto de centro de datos estadounidense Stargate, arrastrando al índice. El Hang Seng de Hong Kong apenas avanzaba un 0,06%, con lo que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, cedía un 0,5%.

"El tono positivo inicial de la rebaja de la Reserva Federal se está viendo eclipsado por Oracle", dijo Khoon Goh, director de análisis sobre Asia de ANZ. "La atención se centra principalmente en el gasto en capital", dijo, lo que reavivó los nervios del mes pasado sobre el rendimiento de la inversión en IA. El miércoles, la Reserva Federal bajó su tipo de interés de referencia, como se esperaba, en 25 puntos básicos, del 3,5% al 3,75%.

Pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, se mostró equilibrado sobre las perspectivas en una conferencia de prensa, aliviando los nervios del mercado sobre un mensaje de línea dura. Los índices de Wall Street repuntaron tras el recorte de tipos, y el S&P 500 subió alrededor de un 0,7%.

"No creo que una subida de tipos sea el caso base de nadie", dijo Powell.

De este modo, los futuros de los tipos de interés han descontado al menos dos recortes de tipos para el próximo año y han rebajado la cotización del dólar, lo que ha contribuido a que el euro haya superado la resistencia de los gráficos y se sitúe por encima de los 1,17 dólares.

Los bonos recibieron un nuevo impulso, después de que la Reserva Federal también anunciara que compraría bonos del Tesoro a corto plazo a partir del viernes para apoyar la liquidez.

La rentabilidad de referencia a 10 años caía unos 3 puntos básicos, hasta el 4,13%, y la de los bonos estadounidenses a dos años bajaba unos 4 puntos básicos, hasta el 3,52%.

Los mercados monetarios se han mostrado volátiles en las últimas semanas, lo que ha provocado una subida de los tipos a corto plazo por la escasez de liquidez.

"La Reserva Federal no tiene mucho apetito para que este tipo de cosas continúen porque inhibe la transmisión de la política monetaria", dijo Jack Chambers, estratega de tipos de ANZ.

DESLIZAMIENTOS DEL DÓLAR

En los mercados de divisas, las monedas comerciales y sensibles al riesgo, como el dólar australiano y el neozelandés, retrocedían en los mercados asiáticos, pero el yen se mantenía firme con la vista puesta en la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, en la que se espera una subida.

El yen revirtió su reciente caída y avanzaba a 155,62 por dólar el jueves.

El euro alcanzó máximos de dos meses en 1,1707 dólares, impulsado por los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre la posibilidad de una nueva mejora de las previsiones de crecimiento en Europa.

"La próxima gran señal será la publicación de las nóminas no agrícolas de noviembre (en EEUU) el 16 de diciembre y si una cifra baja puede mantener intactos los precios del mercado de dos recortes de tipos adicionales en 2026", dijeron los analistas de ING en una nota.

"Estacionalmente, el dólar tiende a debilitarse a finales de año y, con el riesgo de eventos de la Fed ahora fuera del camino, el EUR/USD podría tener esa carrera hacia 1,1800 después de todo".

Los futuros del crudo bajaban tras la subida del jueves, después de que Estados Unidos impusiera sanciones frente a las costas de Venezuela, lo que intensificó las tensiones y aumentó la preocupación por la interrupción del suministro.

Los futuros del Brent y del crudo estadounidense descendían ligeramente, situándose en 62,15 y 58,44 dólares el barril, respectivamente.

(Información de Tom Westbrook en Hong Kong; edición de Shri Navaratnam y Jamie Freed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)