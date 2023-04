Mercados globales-wall st cae y dólar sube por resultados y preocupación por la economía

(Actualiza tras apertura de Wall Street. Cambia redacción)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 25 abr (Reuters) - Wall Street bajaba y el dólar, un refugio para los inversores, se fortalecía debido a que una serie de resultados dispares de empresas y datos económicos poco alentadores frenaron el apetito por el riesgo entre los inversores.

* Los tres principales índices se situaron en territorio negativo, y las acciones de los grandes valores tecnológicos y afines arrastraron al Nasdaq a una caída más pronunciada.

* Las pérdidas se acentuaron tras conocerse un descenso de la confianza de los consumidores mayor de lo esperado.

* "Es un reflejo de la debilidad de la economía estadounidense y de la necesidad de que la Reserva Federal no sea tan agresiva como temían los economistas, que insinuaban que podría dejar de subir las tasas de interés tras al alza de mayo", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* Los resultados de una amplia gama de empresas, como 3M Co , General Motors Co, PepsiCo, United Parcel Service Inc, McDonald's Inc y otras, ofrecieron un panorama mixto de ganancias y perspectivas empresariales.

* First Republic Bank, bajo presión en un contexto de crisis de liquidez de los bancos regionales, informó de un desplome de los depósitos que hizo caer bruscamente sus acciones, junto con el índice más amplio de banca regional KBW .

* Está previsto que Microsoft Corp y Alphabet Inc presenten sus resultados tras el cierre de la sesión.

* "Los inversores aguardan con impaciencia los informes de resultados de Alphabet y Microsoft que se publicarán más tarde, y temen que les decepcionen", añadió Stovall.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 107,66 puntos, o un 0,32%, a 33.767,74 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 31,7 puntos, o un 0,77%, a 4.105,34. El Nasdaq Composite se dejaba 110,40 puntos, o un 0,92%, a 11.926,80.

* Las bolsas europeas perdían terreno, ya que los inversores sopesaron unos resultados generalmente optimistas frente a los comentarios de los responsables del Banco Central Europeo sobre la futura senda de las tasas de interés.

* El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,58% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo caía un 0,83%.

* El dólar ganaba terreno frente a una cesta de divisas mundiales, al acentuarse la preocupación por los resultados empresariales y las perspectivas económicas mundiales.

* El índice dólar subía un 0,46% y el euro bajaba un 0,53%, a 1,0983 dólares.

* Los rendimientos de referencia del Tesoro prolongaron su caída, pero los rendimientos a tres meses subieron, ya que los agentes en el mercado temían por el inminente vencimiento del plazo del techo de la deuda de Estados Unidos.

* El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años bajaban a un 3,4033%, frente al 3,515% del lunes.

* Los precios del crudo revirtían la subida del lunes y caían, ya que las preocupaciones económicas contrarrestaron el optimismo sobre las expectativas de demanda de China.

* El crudo estadounidense cayó un 2,81%, hasta 76,55 dólares por barril, y el Brent se situó por última vez en 80,53 dólares, un 2,44% menos en la jornada.

* Los precios del oro cayeron frente a la subida del dólar, mientras los inversores esperaban datos económicos clave que podrían influir en la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés la semana que viene.

* El oro al contado bajaba un 0,2% a los 1.985,80 dólares la onza.

(Reporte adicional de Dhara Ranasinghe y Alun John en Londres y Xie Yu en Hong Kong; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters