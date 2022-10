Mercados globales -wall street cae y el dólar avanza a expensas de la libra y el yen

(.)

Por Sinéad Carew y Carolyn Cohn

Nueva york/londres, 14 oct (reuters) - las acciones de wall street bajaban y el dólar subía el viernes en una sesión volátil, mientras los inversores digerían la sugerencia rusa de que iba a suavizar los ataques contra ucrania, el adiós del ministro de economía británico y el inicio de la temporada de resultados en estados unidos.

* La libra esterlina caía con fuerza frente al billete verde después de que la primera ministra británica, Liz Truss, despidió a Kwasi Kwarteng y eliminó partes de su paquete económico, que había provocado un gran revuelo en los mercados financieros. El dólar también siguió al alza frente a su atribulado par japonés, tocando un nuevo máximo de 32 años, a 148,38 yenes.

* Mientras tanto, tras la intensificación de los ataques a Ucrania en los últimos días, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su llamada a filas de reservistas terminará en dos semanas y no hay planes para una nueva movilización ni necesidad de nuevos ataques masivos a Ucrania, ya que la mayoría de los objetivos designados fueron alcanzados.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro de Estados Unidos avanzó algo tras datos que mostraron que las ventas minoristas fueron inesperadamente planas en septiembre, ya que la alta inflación redujo la demanda.

* También el viernes, la temporada de resultados del tercer trimestre comenzó con una nota positiva con los informes de algunos de los mayores bancos. Las acciones de JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co y Citigroup Inc subieron tras sus reportes.

* Las acciones estadounidenses perdían en torno a un 1% tras cerrar con alzas superiores al 2% en la víspera. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,7%, la medida de acciones mundiales de MSCI restaba un 0,05% y los mercados emergentes mejoraban un 1,14%.

* En cuanto a las divisas, la libra esterlina cedía un 0,77%, a 1,1242 dólares.

* Se esperaba que el viernes fuera el último día del programa de compra de bonos establecido por el Banco de Inglaterra para estabilizar los mercados de deuda pública o gilts, después de que el mercado se asustó por los recortes fiscales no financiados anunciados en un "minipresupuesto" el mes pasado.

* Las decisiones de Truss del viernes parecían dar poca confianza a los inversores en su propia posición y en la estabilidad de los mercados británicos.

* "La inestabilidad política en Reino Unido no hace más que aumentar la incertidumbre en los mercados", dijo Robert Pavlik, de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut. "Se vuelve inquietantemente similar a la crisis financiera de 2008. No podemos estar seguros de que Estados Unidos esté completamente aislado de ella".

* Además, el yen se debilitaba un 0,75%, 148,34 unidades por dólar. El ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, reiteró el jueves la disposición del gobierno a tomar medidas contra la excesiva volatilidad de la moneda.

* El rendimiento de los bonos mejoraba, ya que los inversores seguían digiriendo el dato de inflación en Estados Unidos de la víspera y aceptaban la probabilidad de que las tasas se mantengan más altas durante más tiempo.

* El retorno de las notas a 10 años subía 2,9 puntos básicos (pb), al 3,983%; el de los papeles a 30 años ganaba 2,5 pb, al 3,9579%; y el de la deuda a dos años avanzaba 4,3 pb, al 4,4917%.

* En las materias primas, los futuros del crudo se desplomaban y los precios del oro perdían más de un 1%, en camino a su mayor descenso semanal en casi dos meses, debido al fortalecimiento del dólar y la preocupación por la subida de las tasas.

(Reporte adicional de Gertrude Chavez-Dreyfuss y Herbert Lash en Nueva York y Stella Qiu en Sídney; editado en español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)

