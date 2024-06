Mercados globales-wall street opera mixto y dólar sube antes de dato ipc y decisión de la fed

(.)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 11 jun (Reuters) - El índice S&P 500 retrocedía el martes en Wall Street desde el máximo histórico de la víspera y el dólar se fortalecía, mientras los inversores se mostraban cautos ante los próximos datos de inflación en Estados Unidos y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* El Promedio Industrial Dow Jones se unía al S&P 500 en territorio negativo, mientras que el Nasdaq, de gran peso tecnológico, operaba con un leve alza mientras las autoridades de la Fed se preparaban para su reunión de dos días.

* "Antes de la reunión de la Fed, el mercado está bastante seguro de que no habrá recortes de las tasas de interés", dijo Rob Haworth, de U.S. Bank Wealth Management en Seattle. "No obstante, después de que el Banco Central Europeo y el Banco de Canadá bajaron las tasas la semana pasada, el mercado busca claridad sobre el calendario".

* Aunque los mercados financieros no esperan cambios en la tasa objetivo de los fondos de la Fed, se espera que el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) publique su Resumen de Proyecciones Económicas, que debería ayudar a esclarecer la senda de la política futura del banco central estadounidense.

* La Fed, dependiente de los datos, prestará mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publicará el Departamento de Trabajo el miércoles, que se espera que muestren que la inflación sigue en su camino serpenteante hacia el objetivo anual del 2%.

* Por otra parte, el anuncio de elecciones anticipadas por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, seguía resonando en los mercados, echando leña al fuego de lo que ha sido un año tumultuoso en geopolítica e impulsando al dólar.

* Las acciones europeas ampliaron las pérdidas de la sesión anterior, provocadas por la incertidumbre política en Francia, a la espera también de la Fed. El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,9% y la medida de acciones mundiales de MSCI cedía un 0,36%.

* Los valores de los mercados emergentes restaban un 0,41%. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cayó un 0,68% y el Nikkei japonés subió un 0,25%.

* El dólar avanzaba frente a una cesta de divisas mundiales, mientras el euro caía en medio de la agitación política generada por el avance de la extrema derecha en los comicios europeos y el anticipo electoral francés. El índice dólar ganaba un 0,23% y el euro bajaba un 0,36%, a 1,0724 dólares.

* El yen se debilitaba un 0,13%, a 157,26 unidades por dólar, y la libra esterlina cedía un 0,1%, a 1,2717 dólares.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se tomaba un respiro la espera del IPC y de la Fed. Los papeles referenciales a 10 años subían 7/32 en precio, al 4,4414%, y los de 30 años ganaban 12/32, al 4,5718%.

* En las materias primas, los precios del crudo retrocedían levemente y los del oro mejoraban un 0,3%, a 2.316,59 dólares la onza.

(Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney y Alun John en Londres; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)

