MERCADOS GLOBALES - Wall Street se dirige a alza semanal y pérdida mensual; retorno de bonos EEUU sube

(Actualiza con cotizaciones, detalles)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 28 nov (Reuters) - Wall Street subía el viernes junto a las bolsas europeas, en una sesión marcada por la escasa actividad tras la festividad del Día de Acción de Gracias y una interrupción en un operador bursátil, mientras los inversores cerraban el libro de un mes tumultuoso y daban el pistoletazo de salida a la temporada de compras navideñas.

* Los principales índices de Wall Street avanzaban, al igual que el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense y el oro. Los tres parecen encaminados a cerrar la semana al alza, gracias al creciente optimismo sobre la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes próximo.

* No obstante, cerrarán noviembre a la baja, ya que el apetito por el riesgo se vio afectado por el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos y las preocupaciones latentes sobre las valoraciones infladas de las acciones tecnológicas. Sería la primera caída mensual del S&P 500 desde abril.

* El índice paneuropeo STOXX 600 sumó un 0,23%, ya que el aumento de las apuestas de un recorte de tasas y el progreso hacia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania impulsaron la confianza. La medida de acciones mundiales de MSCI avanzó 3,02 puntos, o un 0,3%, a 1.003,72 puntos.

* Los valores de los mercados emergentes restaban 3,17 puntos, o un 0,23%, a 1.367,22 unidades. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cedió un 0,3%, a 703,5 puntos, mientras que el Nikkei japonés subió 86,81 puntos, o un 0,17%, a 50.253,91 unidades.

* El dólar se encaminaba a su peor resultado semanal desde fines de julio, por las crecientes probabilidades de que la Fed adopte nuevas medidas de relajación monetaria. El índice dólar operaba estable y el euro cedía un 0,03%, a 1,1591 dólares. Frente al yen, el billete verde se apreciaba un 0,01%, a 156,32 unidades.

* En las criptodivisas, el bitcóin ganaba un 1,11%, a 92.417,72 dólares, y el ethereum, un 1,14%, a 3.068,57 dólares.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años mejoraba 3,3 puntos básicos, al 4,031%; el de las notas a 30 años subía 3,6 puntos básicos, al 4,6795%; y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, sumaba 2,3 puntos básicos, al 3,504%.

* Los precios del petróleo cotizaban mixtos al reanudarse las operaciones de futuros tras la interrupción de CME. Los inversores seguían atentos a las prolongadas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y a los resultados de la reunión de la OPEP+ del domingo, en busca de pistas sobre posibles cambios en la producción.

* El crudo Brent restaba un 0,08%, a 63,29 dólares por barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba un 0,95%, a 59,21 dólares.

* Los precios del oro se disponían a cerrar el mes al alza, gracias al optimismo generado por las posibles rebajas de tasas de la Fed. El oro al contado subía un 0,99%, a 4.198,09 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,8%, a 4.198,50 dólares la onza.

(Reporte adicional de Amanda Cooper, Stella Qiu y Tom Westbrook; editado en español por Carlos Serrano)