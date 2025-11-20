MERCADOS GLOBALES - Wall Street se suma al alza mundial tras resultados de Nvidia y datos de empleo de EEUU

(ACTUALIZA COTIZACIONES)

NUEVA YORK, 20 nov (Reuters) -

Las acciones de Wall Street seguían el ejemplo de las europeas y subían con fuerza el jueves, pero los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense caían mientras los inversores analizan un informe de empleo retrasado y los resultados trimestrales de Nvidia, que disiparon los temores a una burbuja en la inteligencia artificial.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses mejoraban, con sólidas ganancias de los "Siete Magníficos" valores ligados a la IA. El rendimiento de la deuda declinaba junto al oro, dando nuevas señales del renovado apetito por el riesgo de los actores del mercado.

* El fabricante de chips Nvidia publicó sus esperados resultados tras el cierre de la sesión del miércoles, con unos beneficios que batieron el consenso y unas previsiones más optimistas de lo esperado, lo que calmó el nerviosismo por las elevadas valoraciones de las firmas ligadas a la IA.

* "El informe de Nvidia es exactamente lo que el mercado necesitaba", dijo Jake Dollarhide, de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma. "Se han exagerado mucho las inquietudes y las discusiones sobre la preocupación por una burbuja de la IA (...) el auge de la IA y del comercio podrían extenderse fácilmente hacia la Navidad".

* Los datos de empleo, no disponibles durante el cierre más largo de la historia del Gobierno federal estadounidense, mostraron más puestos de trabajo de lo esperado, pero un inesperado repunte de la tasa de desempleo sugirió un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral.

* El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,5% y la medida de acciones mundiales de MSCI trepaba un 1,47%, a 991,54 unidades.

* Los valores de los mercados emergentes sumaban un 0,95%, a 1.373,24 unidades. El índice amplio MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón ganaba un 1,07%, a 705,4 unidades, mientras que el Nikkei japonés se disparó un 2,65%, a 49.823,94 puntos.

* El rendimiento de los bonos a 10 años restaba 1,7 puntos básicos, al 4,114%; el de las notas a 30 años caía 1,4 puntos básicos, al 4,7378%; y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, perdía 2,8 puntos básicos, al 3,571%.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, avanzaba un 0,12%, a 100,21 unidades, y el euro restaba un 0,08%, a 1,1526 dólares. Frente al yen, el dólar se apreciaba un 0,43%, a 157,82 unidades.

* Los precios del crudo subían más de un 1%, impulsados por una reducción mayor de la esperado en los inventarios petroleros estadounidenses, en medio del viento de cola del alza general de la renta variable.

* El oro al contado ganaba un 0,2%, a 4.088,99 dólares, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0,31%, a 4.090,4 dólares.

(Reporte de Stephen Culp; reporte adicional de Caroline Valetkevitch en Nueva York y Marc Jones en Londres; editado en español por Carlos Serrano)