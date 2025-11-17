MERCADOS GLOBALES - Wall Street y retorno de bonos de EEUU caen; inversores esperan avalancha de datos

( Actualiza media sesión. Cambia redacción y agrega firma de autor)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 17 nov (Reuters) - Las acciones estadounidenses y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el lunes, mientras los inversores se embarcaban en una semana en que se publicarán muchos datos económicos tras el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

* El fabricante de chips y líder de la inteligencia artificial Nvidia presentará sus resultados trimestrales el miércoles, que serán analizados en busca de indicios de una menor demanda en el sector que ha impulsado gran parte del repunte del mercado bursátil en los últimos meses.

* Los tres principales índices bursátiles de Wall Street bajaban levemente

* Los legisladores llegaron a un acuerdo la semana pasada para poner fin al cierre del Gobierno federal, durante el cual la ausencia de datos económicos oficiales ayudó a amortiguar las expectativas de que la Reserva Federal aplique su tercer recorte de tasas de interés del año al término de la reunión de política del próximo mes.

* Para recuperar el tiempo perdido, esta semana promete una gran cantidad de informes, incluidos los datos de empleo de septiembre del Departamento de Trabajo, previstos para el viernes.

* "El gran problema macroeconómico es que vamos a empezar a recibir una gran cantidad de datos económicos con la apertura del Gobierno", dijo Tim Ghriskey, de Ingalls & Snyder en Nueva York. "Hay mucha incertidumbre sobre qué esperar de varios meses de datos y durante las próximas semanas, eso va a ser un gran foco de atención".

* Nvidia, Home Depot, Target y Walmart, entre otros, deberían arrojar luz sobre el estado de la demanda de los consumidores.

* El índice referencial paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,53%, ya que los actores del mercado se abstuvieron de hacer grandes apuestas a la espera de los datos de empleo estadounidenses. La medida de acciones mundiales de MSCI restaba 2,35 puntos, o un 0,24%, a 993,08 unidades.

* Los valores de los mercados emergentes subían 2,37 puntos, o un 0,17%, a 1.387,98 unidades. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón avanzó un 0,12%, a 714,73 unidades, mientras que el Nikkei japonés perdió 52,62 puntos, o un 0,1%, a 50.323,91 unidades.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro

* El retorno de las notas referenciales a diez años al 30 años bajaba 1,3 puntos básicos, al 4,7328%; y el de la deuda a dos

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas,

mejoraba

un 0,14%, a 99,46 unidades, mientras que el euro cedía un 0,2%, a 1,1597 dólares. Frente al yen, la moneda estadounidense se apreciaba un 0,42%, a 155,19 unidades.

* En las materias primas, los futuros del crudo restaban en torno a un 0,3%, mientras que el oro al contado perdía un 0,36%, a US$4.064,43 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos descendían un 0,5%, a US$4.067,20.

(Reporte adicional de Lawrence White en Londres y Tom Westbrook en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)