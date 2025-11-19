MERCADOS GLOBALES - Wall Street y retorno de bonos suben antes de resultados de Nvidia y datos de empleo

(Actualiza con detalles)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 19 nov (Reuters) - Las acciones subían el miércoles en Wall Street, recuperando parte del terreno perdido durante la reciente ola de ventas, mientras los inversores se posicionaban antes de los esperados resultados trimestrales de Nvidia y datos cruciales sobre el empleo aplazados por el largo cierre del Gobierno estadounidense.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses avanzaban, liderados por las acciones tecnológicas, mientras que el oro se apreciaba y los precios del crudo declinaban.

* El fabricante de chips Nvidia ha pasado a representar la incipiente tecnología de la inteligencia artificial que ha impulsado gran parte del repunte bursátil de los últimos meses. Sus resultados trimestrales y sus previsiones de futuro se analizarán con lupa para determinar la salud del sector y si están justificadas las preocupaciones sobre una posible burbuja.

* "Invertir es cuestión de miedo y codicia, y el temor a que la IA sea una burbuja se ha desatado", dijo Jay Hatfield, de InfraCap en Nueva York. "Nvidia es fundamental para responder a la pregunta: "¿Estamos en una burbuja o no?". Hay cierto optimismo, como debe ser, al entrar en ella".

* El recién finalizado cierre del Gobierno provocó una acumulación de datos económicos oficiales, que ahora empiezan a fluir. El jueves se publicará el informe de empleo de septiembre del Departamento de Trabajo, que podría afectar a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión de política del próximo mes.

* Las minutas de la reunión de octubre de la Fed, que se publicarán más tarde en el día, podrían arrojar luz sobre el proceso de toma de decisiones del banco central estadounidense, que sopesa una inflación aún elevada frente a los signos de debilitamiento del mercado laboral.

* El paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,13%, pero sigue cerca aún de mínimos de un mes, y la medida de acciones mundiales de MSCI mejoraba un 0,4%, a 979,9 puntos.

* Los valores de los mercados emergentes caían 1,04 puntos, o un 0,08%, a 1.360,71 puntos, y el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón restó un 0,28%, a 698,21 unidades. El Nikkei japonés cayó 165,28 puntos, o un 0,34%, a 48.537,7 puntos.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años mejoraba 0,4 puntos básicos, al 4,125%; el de las notas a 30 años subía 0,8 puntos, al 4,7497%; y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, cedía 0,4 puntos básicos, al 3,577%.

* En los mercados cambiarios, el índice dólar ganaba un 0,43%, a 100,02 unidades; el euro perdía un 0,32%, a 1,1542 dólares; y, frente al yen, el billete verde se apreciaba un 0,73%, a 156,62 unidades.

* Los informes sobre una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, junto con las continuas preocupaciones por el exceso de oferta, hacían caer más de un 2% los precios del crudo.

* Los precios del oro mejoraban por la búsqueda de refugio de los inversores. El oro al contado sumaba un 0,94%, a US$4.106,02 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos subían un 1,51%, a US$4.122,70.

(Reporte adicional de Amanda Cooper en Londres y de Tom Westbrook en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)