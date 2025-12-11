MERCADOS LATINOAMERICANOS: Activos regionales suben tras recorte de las tasas de interés en EEUU

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 11 dic (Reuters) - Las monedas y las acciones latinoamericanas iniciaban la jornada con alzas tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar su tasa de interés de referencia, lo que mejoraba el atractivo de los activos regionales y las perspectivas de crecimiento económico.

* Los pesos colombiano y chileno, y el real brasileño, anotaban las mayores alzas porcentuales diarias de diciembre frente al dólar, un fortalecimiento que coincide con una baja del dólar en los mercados internacionales.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas pares, retrocedía un 0,36%.

* La Fed no solo bajó su tipo de referencia, a entre un 3,5% a un 3,75% -mucho más cerca de lo que se considera una tasa de interés neutral-, además mejoró sus perspectivas de crecimiento para la economía, antes de un cambio de liderazgo en mayo que podría propiciar una política monetaria más expansiva.

* "Los inversores se preparaban para una baja de tasas y comentarios restrictivos. Al final, solo hubo dos votos en contra de la baja y la Fed mantuvo una recorte de tasas en su previsión media para 2026", dijo Chris Turner, director global de mercados de ING, en una nota.

* La moneda brasileña se fortalecía un 0,84%, a 5,4215 reales por dólar, mientras que el índice de referencia de la bolsa, el Bovespa, bajaba un 0,05%, a 159.000 puntos.

* El Banco Central de Brasil mantuvo en la víspera, tras el cierre del mercado, su tasa de interés en un récord del 15%, pero la economía seguía mostrando señales de fortaleza, con un crecimiento de las ventas minoristas en octubre de un 0,5% mensual en octubre, más de lo esperado por los economistas.

* El peso mexicano subía un 0,32%, a 18,0978 unidades por dólar, su mejor nivel desde finales de julio del año pasado, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, escalaba un 1,03%, a 64.065,38 puntos y se acercaba a sus máximos históricos.

* El peso colombiano se fortalecía un 0,84%, a 3.807 unidades por dólar, en su segunda sesión seguida de ganancias; en tanto que el principal índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, subía un 0,08%, a 2.121,44 puntos.

* "Con la decisión de la Fed ya incorporada en los mercados, el dólar global mantiene su corrección presionado por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un tono más dovish (expansivo) de la Fed, configurando un entorno favorable para emergentes", indicó la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* "Bajo este marco, las monedas de LatAm deberían liderar el desempeño del bloque, respaldadas por mayor búsqueda de 'carry trade', y el peso destaca por su elevada sensibilidad al apetito por riesgo y al ajuste externo, con espacio para extender ganancias si persiste la debilidad del dólar", agregó.

* El peso chileno subía un 0,75%, a 916,10/916,40 unidades por dólar, su máximo nivel desde marzo, impulsado por un fuerte repunte en los precios del cobre, la mayor exportación del país. El principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, sumaba un 0,30%, a 10.201,25 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,27%, a 3,364/3,366 unidades por dólar. Por otro lado, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,53%, a 1.060,60 puntos.

* La moneda argentina retrocedía un 0,14%, a 1.440 pesos por dólar, en el mercado mayorista, antes de importantes licitaciones locales de deuda y tras la colocación de un bono por 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales, por primera vez desde 2018. El índice bursátil Merval bajaba un 0,4%. (Contribución de Hernan Nessi en Buenos Aires, Froilán Romero y Manuel Farías en Santiago, Nelson Bocanegra en Colombia. Editado por Manuel Farías)