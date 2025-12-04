MERCADOS LATINOAMERICANOS - Monedas cierran mixtas en medio de expectativas de recortes de tasas de la Fed

(Actualiza valores al cierre)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina anotaron un cierre dispar el jueves, en una jornada marcada por una leve alza del dólar en los mercados internacionales y expectativas de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que han sido reforzadas por débiles datos de empleo.

* Las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron en 32.000 en noviembre, la caída más pronunciada en más de dos años y medio, mostró el informe ADP del miércoles, aunque los despidos aún bajos indican que la disminución puede exagerar la debilidad del mercado laboral.

* Sin embargo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó el jueves que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro de las condiciones del mercado laboral.

* Según la herramienta FedWatch de la CME, los mercados asignan un 89% de probabilidad a un recorte de tasas la próxima semana, mientras que las principales casas de bolsa también esperan una relajación en la reunión del 9 y 10 de diciembre.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis importantes monedas, anotaba un leve avance de alrededor del 0,1%, tras borrar sus pérdidas previas luego de conocerse el dato de las solicitudes de ayuda por desempleo.

* El peso mexicano cotizaba por la tarde en 18,2337 por dólar, con una ganancia del 0,26% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, siguiendo un patrón de pocos movimientos de los últimos días.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganaba un 0,12% a 63.675,61 puntos, mientras los inversores analizaban los datos del sector laboral estadounidense en búsqueda de pistas sobre la senda de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El real brasileño se apreció un 0,06%, a 5,3103 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1,58%, a un máximo histórico intradía de 164.317,25 puntos.

* La economía de Brasil se desaceleró más de lo esperado en el tercer trimestre, mostraron el jueves datos oficiales, ya que una lectura débil de los servicios se sumó a las señales de enfriamiento de la actividad en una economía frenada por altas tasas de interés, lo que, según analistas, daba espacio para futuros recortes del costo del crédito.

* En Argentina, el peso mayorista se apreció un 0,59%, a 1.445 por dólar, lejos de la punta vendedora de la banda de flotación del banco central (BCRA) fijada en 1.512,99 unidades.

* El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en la víspera que hay ofrecimiento de bancos para recibir hasta unos 7.000 millones de dólares, frente al compromiso de cancelar deuda a inicio de enero por 4.500 millones de dólares.

* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 1,05% al cierre, luego de renovar su récord intradiario en los 3.182.788,49 puntos.

* "El Merval, medido en dólares, atraviesa ahora una fase de lateralización tras el boom post-electoral, encontrando resistencia en la zona de los 2.000 puntos. Esta situación es considerada una forma sana de ajuste y brinda la posibilidad de realizar arbitrajes entre diferentes papeles del panel líder", sostuvo Rava Bursátil.

* El peso chileno subió un 0,11%, a 917,80/918,10 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, sumó un leve 0,03% y alcanzó un máximo histórico de cierre de 10.179,37 puntos.

* El peso colombiano borró ganancias iniciales y terminó con caída de un 1,03%, a 3.799,80 unidades por dólar, tras dos días al alza.; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP ganaba un 0,26%, a 2.111,07 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,03%, a 3,361/3,362 unidades por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú informó que compró 294 millones de dólares en el mercado de contado. En lo que respecta a la Bolsa de Lima la misma mejoraba un 0,84%, a 1.031,65 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Manuel Farías)