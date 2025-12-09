Mercados maduros elevan la deuda mundial a pico cercano a US$346 billones, según IFI

Por Rodrigo Campos

NUEVA YORK, 9 dic (Reuters) - Los mercados desarrollados lideraron un impulso que elevó la deuda mundial a cerca de 346 billones de dólares a finales del tercer trimestre, mientras que una sentencia pendiente sobre la legalidad de los aranceles de Estados Unidos podría forzar aún más emisión de Estados Unidos, dijo el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI).

El grupo bancario dijo que la deuda total alcanzó los 345,7 billones de dólares a finales de septiembre, lo que equivale a alrededor del 310% del PIB mundial, una proporción relativamente estable desde mediados de 2022.

La debilidad del dólar estadounidense contribuyó a inflar el valor de la mayoría de los pasivos en moneda local cuando se convierten a dólares.

"La mayor parte del aumento global ocurrió en los mercados maduros, donde la acumulación de deuda se ha acelerado rápidamente este año a medida que los principales bancos centrales relajaban sus políticas monetarias", dijo el informe, del que es coautor Emre Tiftik, director de investigación sobre sostenibilidad del IFI.

Hasta septiembre, la deuda aumentó en 26,4 billones de dólares este año, unos 675.000 millones por semana. El trimestre pasado, China y Estados Unidos volvieron a registrar los mayores aumentos de deuda pública, seguidos de Francia, Italia y Brasil, según el IFI.

La deuda en circulación de los mercados maduros aumentó a un récord de 230,6 billones de dólares, mientras que los mercados emergentes también alcanzaron un récord sobre los 115 billones. Rusia, Corea, Polonia y México registraron algunos de los mayores aumentos.

Un riesgo recientemente destacado proviene de la decisión pendiente de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump a principios de este año.

El IFI advirtió de que un fallo adverso podría aumentar considerablemente la presión fiscal sobre Estados Unidos, lo que probablemente empujaría al Tesoro a pedir aún más préstamos. (Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York. Edición en español de Javier López de Lérida)