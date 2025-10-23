Mercados mexicanos avanzan en antesala a datos inflación EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreció el jueves en medio de un salto de los precios del crudo después de que Estados Unidos sancionó a las dos mayores petroleras de Rusia, mientras los inversores aguardan la divulgación de un esperado informe de inflación estadounidense.

Los datos, que se darán a conocer el viernes a pesar del cierre del gobierno, estarán en el foco de los mercados que apuestan por un nuevo recorte de tipos de interés en el próximo encuentro de la Reserva Federal la semana próxima.

La moneda cotizaba en 18,3938 unidades casi al final de los negocios, con un avance de 0,10%, aun cuando el dólar subió frente a una cesta de divisas.

A nivel local, la sesión estuvo marcada por la publicación de cifras de inflación de la primera quincena de octubre que respaldaron las perspectivas de que Banco de México seguirá reduciendo su tasa clave el resto del año.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió 0,33% a 61.511,95 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

Los títulos de la productora de tequila Becle encabezaron las alzas, con un fuerte avance de 13,08% a 23,86 pesos después de que reportó en la víspera un sólido incremento en sus ganancias trimestrales.

Por el contrario, destacó una caída de 4,19% a 17,13 pesos de los del conglomerado Orbia.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió un punto básico a 8,52%, mientras que la tasa a 20 años subió tres a 9,25%. (Reporte de Noé Torres)