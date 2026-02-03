Mercados mexicanos avanzan por mejor sentimiento global, Cete 28 días cae en subasta

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - El peso mexicano avanzó el martes y la bolsa se recuperó luego de sufrir ⁠su peor caída en 10 meses, ⁠ante un mejor entorno para los activos de riesgo, mientras los inversores continúan evaluando la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) ⁠de Estados ‌Unidos.

A nivel ​local la mirada está puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México ​más tarde en la semana, con la expectativa de que ponga en pausa ‌su ciclo de recortes a la tasa clave de ‌interés.

* La moneda cotizaba en 17.2039 ​por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 1.09%, a medida que los precios de los metales se recuperaron de una profunda caída.

* La sesión también estuvo marcada por comentarios de autoridades de la Fed en distintos actos. Por la mañana, Stephen Miran, gobernador del banco, dijo en una entrevista que sigue defendiendo una agresiva bajada de los tipos de interés por parte del banco central ⁠estadounidense este año.

* Por su parte, el jefe de la Fed de Richmond, Tom Barkin, indicó que las ​reducciones de tasas aplicadas hasta ahora por la autoridad han contribuido a garantizar la salud del mercado laboral, mientras la Fed intenta completar "la última milla" para devolver la inflación al objetivo del 2%.

* En México destacó el anuncio del Gobierno de un plan de inversión en infraestructura para el período 2026-2030 por unos 323,000 millones de dólares, con participación público-privada en ocho sectores estratégicos ⁠liderados por el energético.

* La bolsa escaló un 3.14% a 69,722.02 puntos, corrigiendo el descalabro sufrido ​el viernes de un 2.73%, su peor caída diaria desde abril de 2025, en un mercado también atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* El lunes, las plazas financieras permanecieron cerradas por un festivo ‍local.

* Las acciones de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, encabezaron el repunte, con un 7.70% más a 209.0 pesos.

* Por el contrario, los papeles de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool perdieron un 4.22% a 100.37 pesos después de que publicó su informe trimestral.

* En ​el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la mayoría de sus plazos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial plazo a 28 días bajó cinco puntos ‍base a un 6.90%, su menor nivel desde mayo de 2022. (Reporte de Noé Torres)