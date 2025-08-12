Mercados mexicanos avanzan tras datos inflación EEUU, rendimientos de Cetes caen en subasta

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el martes ante un declive generalizado del dólar luego de la divulgación de cifras de inflación en Estados Unidos que afianzaron las apuestas por un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en su próximo encuentro de septiembre.

Los precios al consumidor crecieron un 0,2% el mes pasado, tras aumentar un 0,3% en junio. En los 12 meses hasta julio, el IPC se ubicó en un 2,7%, sin cambios frente a junio. Economistas encuestados por Reuters proyectaban que el IPC subiera un 0,2% y aumentara a un 2,8% interanual.

* La moneda cotizaba en 18,5753 por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,38% retomando una tendencia positiva que ha predominado en el mercado desde la semana pasada y que fue interrumpida el lunes.

* "El dato de inflación general resultó levemente mejor de lo esperado, lo que representa un avance en el proceso de normalización de los precios", dijo Mauricio Guzmán, jefe de Estrategia de Inversión de SURA Investments.

"Mantenemos nuestra expectativa de larga data de dos recortes de 25 puntos básicos (pb) en la tasa de política monetaria durante lo que resta del año (en septiembre y diciembre)", agregó.

* Previsiones de menores tasas en Estados Unidos son positivas para los activos en pesos, que desde hace tiempo se han venido beneficiando de la entrada de flujos de dinero del exterior debido a que ofrecen mejores rendimientos, a pesar de que Banco de México ha reducido su tasa de referencia.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subió un 0,57% a 58.675,04 puntos, acercándose a su récord máximo histórico de 59.735,43 unidades que alcanzó en mayo.

* Las acciones del minero Grupo México encabezaron las alzas, con un 4,28% más a 129,11 pesos, su mayor nivel histórico, ante un repunte de los precios del cobre, uno de sus principales productos.

* Destacó también en la jornada un sólido desempeño de firmas del sector aéreo, en medio de perspectivas positivas luego de que el segmento reportara una mejora en el tráfico de pasajeros en julio.

* Los títulos del operador de aeropuertos Asur avanzaron un 2,98% a 602,75 pesos, mientras que los de la aerolínea Volaris, que no forman parte del S&P/BMV IPC, ganaron un 5,42% a 11,08 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, después de que Banco de México rebajó la semana pasada la tasa clave de interés por novena vez desde el año pasado.

* El rendimiento del referencial Cete a 28 días cayó 12 pb a un 7,38%, su menor nivel desde junio de 2022. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)