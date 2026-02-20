Mercados mexicanos avanzan tras decisión Corte Suprema EE. UU. contra aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el viernes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, lo que impulsó una valorización de los mercados globales

* La moneda cotizaba en 17.1620 por dólar, con una apreciación de un 0.50%, luego de dos jornadas de pérdidas. El peso se encaminaba a terminar la semana con un marginal retroceso acumulado del 0.05%

* Desde el inicio de su segunda gestión, Trump ha empleado una serie de amenazas arancelarias como herramienta de presión contra diferentes naciones, lo que ha afectado a los mercados financieros y provocado incertidumbre económica a nivel mundial

* En el caso de México, ha amagado al Gobierno con aplicar gravámenes a sus importaciones con la exigencia de que contenga el paso irregular de migrantes por su frontera y drogas como el fentanilo. La medida ha generado fuertes preocupaciones de cara a la revisión este año del acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC

* La sesión estaba marcada además por la divulgación de una serie de cifras económicas estadounidenses, entre ellas, del PIB del cuarto trimestre, que dejaban intactas las apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) hasta junio

* Tras los datos, los mercados mantenían la expectativa de que el banco central estadounidense podría mantener sin cambios las tasas de interés hasta su decisión de junio, cuando probablemente las recortaría nuevamente

* En el mercado accionario, el índice S&P/BMV IPC subía un 0.42% a 71.140,95 puntos, después de cuatro sesiones de pérdidas, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre

* Los títulos de la desarrolladora de bienes raíces industriales Vesta encabezaban las alzas, con un 4.84% más a 60.89 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable que sumaban un 2.99% a 67.62 pesos

* Ambas compañías publicaron el jueves por la tarde sus resultados trimestrales

* En la semana, la bolsa sumaba un declive cercano al 0.50%

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba dos puntos base a un 8.75%, mientras que la tasa a 20 años descendía tres, a un 9.21%

(Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)