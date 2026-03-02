Mercados mexicanos caen arrastrados por conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 2 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el lunes arrastrados por una ola de liquidaciones en los mercados globales debido a la incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente, después de los ataques del fin de semana de Estados Unidos e Israel contra Irán. La operación militar contra la república islámica se intensificó el lunes, alcanzando al Líbano con la respuesta israelí a los ataques de Hezbolá, mientras que Teherán lanzó misiles y drones contra Israel, los estados del golfo Pérsico y una base aérea británica en la lejana Chipre.

* La moneda cotizaba en 17.3174 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.62%, a medida que el dólar estadounidense ganó terreno frente a una cesta de monedas referenciales.

* "Arrancamos marzo con un escenario de fuerte aversión al riesgo", destacó Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en un reporte para sus clientes. "Este choque geopolítico disparó el precio del crudo, una dinámica que pone en jaque las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense ante el riesgo de nuevas presiones inflacionarias", agregó.

* La divisa local se aprestaba a registrar su tercera jornada de pérdidas; aun así, en términos comparativos, el ajuste del lunes fue más moderado que el de otras monedas de la región, como el peso chileno y el real brasileño.

* Durante el día llegó a debilitarse hasta 17.4040, un nivel no visto desde inicios de febrero, allanando el camino para una caída mayor.

* "Los indicadores de oscilación muestran que las presiones al alza sobre el tipo de cambio se están fortaleciendo, lo que deja abierta la puerta a una depreciación más abrupta del peso. Es posible que en el corto plazo el tipo de cambio supere el nivel de 17.50 pesos por dólar", dijo la firma Banco Base.

* En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC cayó un 1.09% a 70.629,72 puntos, según datos preliminares de cierre, poniendo fin a una racha de cuatro sesiones de ganancias.

* Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaron el declive, con un 5.44% menos a 9.73 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, que restaron un 5.33% a 127.76 pesos.

* En cuanto a la renta fija, Morgan Stanley rebajó su perspectiva sobre la deuda soberana de México, citando riesgos de un déficit presupuestario mayor al previsto y una posible postura dura de Washington en las próximas negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC).

* El rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años subió seis puntos base a un 8.79%, mientras que la tasa a 20 años ascendió uno, a un 9.12%. (Reporte de Noé Torres)