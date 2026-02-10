Mercados mexicanos caen en antesala datos laborales EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el martes, mientras que la bolsa cayó desde sus máximos históricos, por un ajuste de posiciones en la jornada previa a la publicación de un esperado informe del empleo estadounidense

Está previsto que el miércoles se den a conocer las cifras de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de enero. El viernes, además, se conocerán datos de inflación. Ambos reportes son considerados claves para determinar la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed)

* La moneda local cotizaba en 17.1964 por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.10%, aunque durante el día llegó a debilitarse hasta 17.2780 unidades, luego de conocerse un débil informe de las ventas minoristas estadounidenses

* "Fue un día de fluctuaciones moderadas, sin una dirección dominante, donde el mercado básicamente se mantuvo acomodando posiciones", afirmó Diego Albuja, analista de mercados del bróker digital ATFX Latam

"El precio está actuando como si el mercado estuviera esperando permiso para moverse con fuerza. Si los próximos datos de EEUU apoyan un enfriamiento económico, podríamos ver intentos hacia 17.15 o menos. Pero si sorprenden al alza, un rebote hacia 17.30 puede aparecer rápidamente", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 0.29% a 71,303.67 puntos, según datos preliminares de cierre, después de haber anotado en la víspera un nuevo nivel máximo histórico por encima de las 71,500 unidades

* Las pérdidas fueron encabezadas principalmente por firmas del sector minero ante un debilitamiento de los precios de los metales

* Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, restaron un 3.61% a 201.89 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, que disminuyeron un 2.92% a 1,080.0 pesos

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, después de que Banco de México (Banxico) interrumpió su ciclo de suavización monetaria la semana pasada

* La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 6.88%, dos puntos básicos por debajo de su remate previo. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)