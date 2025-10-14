Mercados mexicanos caen por renovadas preocupaciones comerciales China-EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el martes arrastrados por renovadas preocupaciones sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China, que minaron el apetito por activos de riesgo.

La sesión estuvo marcada además por comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, entre ellos, su presidente Jerome Powell, quien señaló que los responsables de política monetaria adoptarán un enfoque "reunión por reunión" para cualquier nuevo recorte de las tasas de interés.

* La moneda cotizaba en 18.5004 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0.19% frente a las 18.4651 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

* "El peso fue afectado por el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, ante las latentes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos", dijo Monex Grupo Financiero.

"Hacia el 'overnight', esperaríamos que el peso oscile en un rango entre 18.46 y 18.57, debido a la incertidumbre arancelaria", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajó un 0.43% a 60.785.62 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la divulgación de los primeros reportes de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Está previsto que por la tarde la gigante de telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, publique su informe trimestral. Sus títulos restaron un 2.03% a 19.33 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la mayoría de sus plazos en la subasta semanal de valores gubernamentales.

* La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7.40%, siete puntos básicos por debajo de su remate previo. (Reporte de Noé Torres)