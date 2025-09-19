Mercados mexicanos caen por tercera sesión, aumentan apuestas a favor del peso

CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el viernes por tercera jornada seguida, poniendo fin a una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar los tipos de interés en un cuarto de punto.

A nivel local, Banco de México publicará el jueves su anuncio de política monetaria y los inversionistas esperan ampliamente que también reduzca la tasa clave en 25 puntos básicos.

* La moneda cotizaba en 18,4195 por dólar, con un declive de un 0,36%, casi al final de los negocios.

* La divisa se aprestaba a anotar su tercera sesión de pérdidas después de haberse fortalecido el miércoles hasta 18,1930 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado.

* Hacia adelante la perspectiva es que podría seguir ganando terreno. En el Chicago Mercantile Exchange las apuestas por una apreciación del peso mexicano aumentaron por quinta semana consecutiva.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC descendió un 0,20% a 61.200,27 puntos, también en su tercera jornada a la baja. La bolsa alcanzó el lunes niveles máximos históricos.

* La plaza registró un volumen de 1.099,8 millones de acciones negociadas, muy por encima del promedio diario de unos 200 millones de los últimos meses, tras una sesión marcada por el vencimiento de futuros y opciones.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años terminaron sin cambios frente a su cierre previo en un 8,62%, igual que la tasa a 20 años que finalizó el día en un 9,22%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)