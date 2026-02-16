Mercados mexicanos comienzan semana sin rumbo por feriado EEUU, aguardan minutas Fed y Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 16 feb (Reuters) - El peso mexicano mostraba el lunes movimientos acotados en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria del Banco de México y la Reserva Federal estadounidense.

La bolsa, por su parte, retrocedía, aunque se mantenía oscilando muy cerca de sus máximos históricos de 72.000 puntos, en un mercado errático atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre que finaliza la próxima semana.

* La moneda cotizaba en 17.1675 por dólar, casi sin cambios frente a las 17.1550 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes, debido a la ausencia mayoritaria de participantes estadounidenses por el feriado del Día de los Presidentes.

* "Mi expectativa para el día y la semana, dada la ausencia de la bolsa estadounidense, será de un peso que oscile en un rango estrecho entre 17.12 y 17.22", dijo Felipe Mendoza, analista del bróker digital EBC Financial Group.

* Tanto la Fed como Banxico mantuvieron sin cambios sus tasas de interés en sus más recientes decisiones, sin embargo, la expectativa es que vuelvan a recortarlas más adelante en el año. Sus actas serán divulgadas el miércoles y el jueves, respectivamente. * La atención esta semana también estará puesta en una serie de datos económicos estadounidenses, como el informe semanal ADP del empleo en el sector privado y la inflación PCE, luego de que las últimas cifras apuntan a una estabilización del mercado laboral y una moderación de los precios al consumidor.

* "Anticipamos se continúe asimilando favorablemente el reforzamiento de la expectativa de que el Fed contará con cierto espacio para relajar su postura monetaria en un futuro", dijo Grupo Financiero Ve por Más, en una nota de análisis.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedía un 0.19% a 71.344,91 puntos, después de haber arrancado la sesión en terreno positivo. * El declive era encabezado principalmente por las firmas del magnate Carlos Slim: los títulos de Grupo Financiero Inbursa que restaban un 2.96% a 45.50 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso que bajaban un 2.17% a 126.83 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8.78%, sin cambios frente a su cierre previo, mientras que la tasa a 20 años descendía dos puntos básicos, a un 9.14%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)