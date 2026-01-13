Mercados mexicanos mixtos tras datos de inflación de EEUU, rendimientos de Cetes caen en subasta

CIUDAD DE MÉXICO, 13 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreció el martes, mientras que la bolsa retrocedió desde su máximo histórico, luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron que los precios al consumidor crecieron en diciembre según lo previsto.

Tras los datos, las expectativas sobre la senda de recortes de tasas de la Reserva Federal se mantuvieron prácticamente sin cambios, y los mercados valoran en un 2,8% la posibilidad de un recorte en la reunión de finales de mes, frente al 4,4% de la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de CME.

* La moneda cotizaba en 17,8331 por dólar en la recta final de los negocios, con un avance de un 0,54% frente al precio de referencia de Reuters del lunes, en su quinta jornada consecutiva de ganancias.

* Durante el día, el peso llegó a fortalecerse hasta 17,8149 unidades, un nivel no visto desde julio de 2024. * El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajó un 0,68% a 66.294,19 puntos, según datos preliminares de cierre, después de haber anotado en la víspera un récord máximo histórico cercano a 67.000 unidades.

* El repliegue estuvo encabezado principalmente por firmas del sector consumo: los títulos del panificador Grupo Bimbo retrocedieron un 3,75% a 61,13 pesos, seguidos por los de la embotelladora Arca Continental, que restaron un 3,68% a 189,0 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial Cete a 28 días bajó seis puntos base a un 6,99%, su menor nivel desde mayo de 2022. * Además, el banco central anunció que llevará a cabo el viernes una permuta de títulos gubernamentales por un monto que dependerá de la demanda que muestren los participantes. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)