Mercados mexicanos perfilan caída semanal por temores en Medio Oriente y débil informe laboral de EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa descendían el viernes, encaminándose a registrar una fuerte caída semanal, debido a preocupaciones globales sobre el conflicto bélico en Medio Oriente que ha provocado un reacomodo en los portafolios de inversión. Al mal clima se sumaba la divulgación de cifras que mostraron que la economía estadounidense perdió inesperadamente 92.000 puestos de trabajo en febrero, aumentando las apuestas a que la Reserva Federal podría volver a recortar las tasas de interés en junio.

* La moneda cotizaba en 17.8032 unidades, con una pérdida de 0,44%, a medida que el dólar estadounidense se fortalecía ante una cesta de divisas referenciales. En la semana, el peso sumaba una caída cercana al 3,5%, apuntando a su peor resultado semanal desde julio de 2024.

* "La depreciación del peso se debe a un incremento de la aversión al riesgo global, pues no hay señales de que la guerra en Irán pueda terminar pronto", dijo la firma Banco Base en un reporte de análisis. * El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió el viernes la "rendición incondicional" de Irán, lo que supone una escalada de sus demandas, una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel. * En el frente macroeconómico, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos disminuyeron en 92.000 puestos de trabajo en febrero, contrario al incremento de 59.000 previsto por los economistas, con lo que la tasa de desempleo subió a un 4,4% desde un nivel previo del 4,3%. * Otro dato estadounidense mostró que las ventas minoristas se redujeron en enero un 0,2% frente al mes anterior, aunque la cifra fue ligeramente mejor al declive de un 0,3% que se esperaba.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC caía un 0,45% a 68.073,30 puntos, con lo cual acumulaba en la semana un declive del 4,7%, su peor desempeño semanal desde mayo de 2020. * Los títulos de la cementera Cemex encabezaban el retroceso, con un 2,55% menos a 19,52 pesos. La semana pasada, la firma celebró su Día de Analistas 2026 en el que anunció un acuerdo para adquirir al fabricante estadounidense de estuco Omega Products International. * Eran seguidos por los del operador de aeropuertos OMA, que restaban un 1,60% a 246,95 pesos, después de que divulgó en la víspera su reporte de tráfico de pasajeros de febrero, que exhibió un ligero declive de viajeros en rutas internacionales.

* "De cara al 2026, nuestra atención estará enfocada en el desempeño a nivel de flujo operativo, el atractivo del 'nearshoring' en el segmento de negocios, al desempeño económico local e internacional, así como a las sinergias generadas durante el Mundial de fútbol", dijo Monex Grupo Financiero.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba 20 puntos base a un 8,79%, mientras que la tasa a 20 años se negociaba en un 9,28%, sin cambios frente a su cierre previo. (Reporte de Noé Torres)