MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 1 de diciembre

1 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del lunes 1 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

Los mercados locales aguardan la divulgación de PMI manufacturero de noviembre, que se ubicó en 49.5 puntos en octubre.

También se esperan cifras de la economía de Estados Unidos y comentarios esta noche del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

GBM- El inicio del mes de diciembre viene cargado de información sobre actividad económica, consumo e inversión, ofreciendo una visión más amplia conforme avanza el cuarto trimestre. Hoy, como sucede al inicio de cada mes, los índices manufacturero y de servicios del IMEF, el índice de confianza empresarial, la encuesta del Banco de México a analistas económicos y los envíos de remesas ofrecerán señales tempranas para el mes.

BOFA GLOBAL RESEARCH- Ahora espera que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre, citando débiles condiciones del mercado laboral y recientes comentarios de responsables monetarios que insinúan un recorte más cercano.

El viernes, se conoció que la tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 2.6% en octubre, misma cifra para el dato no ajustado por estacionalidad.

ITAÚ BBA- Nuestro escenario considera una desaceleración en la creación de empleo debido a la ralentización de la actividad económica, en medio de la incertidumbre relacionada al comercio y desafíos internos. Proyectamos una tasa de desempleo promedio del 2.7% en 2025.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2806 por dólar, con una ganancia del 0.05% frente a los 18.2900 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX- Hoy, el peso gana terreno gracias a la debilidad del billete americano, mientras que los inversores esperan conocer datos económicos locales que proveerán información relevante sobre la economía durante la semana.

El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas pares, cedía un 0.39% el lunes, ante las fuertes apuestas a un recorte de tasas por parte de la Fed este mes.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó un 1.4% a 63,596.78 puntos.

BANORTE- Detuvo dos semanas bajando. Esperamos que la recuperación prevalezca, dado que sigue consolidando sobre los PM de corto plazo. En este contexto, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el impulso está ubicada en las 64,180 unidades. Por otro lado, el soporte se localiza en los 62,600 enteros. Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación no alcanzó el promedio de los últimos 12 meses. (Reporte de Manuel Farías)