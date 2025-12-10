MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 10 de diciembre

10 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del miércoles 10 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

El martes se publicó que la inflación general interanual de México avanzó en noviembre por sobre las proyecciones, al igual que el índice subyacente.

BANAMEX- En el ámbito local, se publicó el dato de inflación de noviembre con una variación mensual del 0.6% y una tasa anual del 3.8%, el principal avance provino del componente no subyacente... El componente subyacente mostró un avance de 0.19% en el mes y de 4.43% en el año. Con este dato de inflación la subasta semanal de Cetes a 28 días se mantuvo al 7.25%, mientras que el Bono M341123 se incrementó 15 pb para cerrar en 8.94%.

Por lo anterior, se mantiene la expectativa de que Banxico estará recortando su tasa la próxima semana en 25 pb para cerrar el año en 7.00%

Para la jornada del miércoles, en tanto, los mercados aguardan la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y las proyecciones para analizar el futuro de la política monetaria.

KAPITAL GRUPO FINANCIERO- Los mercados e inversionistas estarán atentos a la última reunión de política monetaria que se llevará a cabo por la Reserva Federal. Está ampliamente anticipado con una probabilidad implícita del 90% que la Fed recortará la tasa de fondos federales en 25 puntos base por tercera ocasión consecutiva para ubicarla en 3.5%-3.75%. La gran interrogante es la conducción de la política monetaria en el 2026, donde hay señales de que el empleo se está enfriando de manera acelerada, al tiempo que la inflación no muestra señales de convergencia hacia el objetivo. En ese tenor es posible anticipar que la Fed podría señalar una pausa al inicio del siguiente año.

BANORTE- Esperamos un recorte de 25pb por parte de la Reserva Federal, con lo que el rango de la tasa de Fed funds terminaría este año en 3.50%-3.75%. Estimamos que se tratará de un recorte con sesgo hawkish. Esperamos que el comunicado y la conferencia de Powell dejen en claro que es muy probable que se haga una pausa, la cual estimamos que se extenderá a lo largo de la primera mitad del 2026

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.1931 por dólar, con una pérdida del 0.07% frente a los 18.1800 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX- Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $18.11 y $18.28 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el martes un 0.26%, a 63.694.68 puntos.

BANORTE- Acumuló dos días cerrando con ganancias. Prevemos siga consolidando cerca de la zona de máximos históricos, la resistencia clave que tendrá que vencer para fortalecer la recuperación está ubicada en las 64.400 unidades. Mientras, el nivel que servirá como apoyo se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones. El volumen de operación mejoró, aunque no alcanzó el promedio de los últimos 12 meses. (Reporte de Manuel Farías)