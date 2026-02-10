MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 10 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 10 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

COPKAPITAL - La estabilización de los bonos y la debilidad del dólar brindan soporte a activos de riesgo y a mercados emergentes, incluido México; sin embargo, los máximos históricos en varios índices aumentan la probabilidad de pausas técnicas o movimientos laterales de corto plazo.

* La moneda cotizaba en 17.2300 por dólar, con una depreciación de un 0.29% frente a los 17.1800 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso se mantiene resiliente pese al avance del dólar, considerando una agenda económica ligera a nivel local. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.08 y 17.36 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el lunes un 0.99%, a 71,509.45 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC estableció una señal positiva, luego de superar el psicológico de los 71,000 enteros. En este contexto, la próxima resistencia que podría enfrentar está ubicada en los 72,250 puntos. Por su parte, el nivel que servirá de apoyo se sitúa en los 70,000 enteros.

Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros de Wall Street operan prácticamente sin cambios tras una sesión previa positiva encabezada por las tecnológicas, mientras los inversionistas se preparan para una intensa agenda de reportes corporativos y datos económicos. (Reporte de Noé Torres)