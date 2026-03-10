Mercados mexicanos: ¿qué dicen los analistas? 10 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 10 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 10 de marzo. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

PEPPERSTONE - los inversionistas seguirán atentos a la evolución de los eventos geopolíticos en Medio Oriente, pero ciertamente han recibido con optimismo los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la duración del conflicto.

De todos modos, cabe destacar que el conflicto aún no ha terminado del todo e incluso podría intensificarse en cualquier momento, en un contexto en el que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz sigue siendo mínimo.

* La moneda cotizaba en 17.5592 por dólar, con una apreciación de un 0,22% frente a los 17.5980 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - hoy, el peso se estabilizó al alza después de que Trump mencionó que la guerra contra Irán podría durar menos de lo previsto inicialmente. Lo anterior también impulsó a gran parte de las divisas de economías emergentes.

ACTINVER - los rangos técnicos se ubican entre 17.38 y 17.68.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el lunes un 0,63%, a 66.890,27 puntos.

BANORTE - el S&P/BMV IPC acumuló tres días cerrando con un balance negativo. No obstante, prevemos una recuperación, luego de que el índice consolidó en cierre sobre el promedio móvil de 100 días (65.700 unidades).

La resistencia que tendrá que romper para fortalecer el rebote técnico se sitúa en 67.300 puntos. En este contexto, el siguiente objetivo que enfrentaría está ubicado en 68.540. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - los futuros de Wall Street apuntan a una apertura mixta después de que los comentarios de Trump generaran optimismo de que la guerra con Irán podría terminar pronto.

COPKAPITAL - los mercados financieros siguen esperando más evidencias sobre el "pronto" fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. (Reporte de Noé Torres)