MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 10 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov

ECONOMÍA

BBVA - La semana pasada, como se esperaba, Banco de México recortó la tasa clave en 25 puntos básicos (pb).

Si bien el comunicado mantuvo un tono moderado, las perspectivas futuras se volvieron más cautelosas, dejando abierta la posibilidad de una pausa después de diciembre o de una continua relajación monetaria durante el primer trimestre de 2026.

PANTHEON - En nuestra opinión, es probable que el banco central realice un último recorte de 25 pb en diciembre, llevando la tasa a un 7,0% para fin de año, seguido de reducciones graduales hasta 2026, con el objetivo de alcanzar el 6,0% a mediados de año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4042 por dólar, con una apreciación de un 0,19% frente a los 18,4400 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar y un mayor apetito por el riesgo a nivel global, considerando el avance en el Senado estadounidense para reactivar las operaciones federales.

BANORTE - Prevemos que extienda la recuperación, luego de perforar la resistencia ubicada en 18,40. En este contexto, el siguiente técnico que podría enfrentar está ubicado en 18,20. Por su parte, el soporte se sitúa en 18,50. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el viernes un 0,45%, a 63.376,13 puntos.

COPKAPITAL - El IPC mantiene señales técnicas positivas. (Reporte de Noé Torres)