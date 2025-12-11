MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 11 de diciembre

11 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del jueves 11 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés el miércoles, en otra votación dividida, pero señaló que probablemente detendrá las reducciones de los costos de endeudamiento hasta que haya señales más claras sobre la dirección del mercado de trabajo y la inflación que "sigue siendo algo elevada".

A nivel local, la gobernadora del banco central (Banxico) Victoria Rodríguez, dijo que ella y los otros miembros de la junta de gobierno de la institución valorarán recortar la tasa de referencia en la próxima decisión de política monetaria que se conocerá la próxima semana. Subrayó un aumento de los riesgos internos, como "el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, seguido de una inflación mayor a la esperada y del deterioro de las finanzas públicas".

Mientras, los legisladores en el país aprobaron aranceles a productos importados de China y otras naciones asiáticas. Los gravámenes entrarán en vigor desde el próximo año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda doméstica cotizaba en 18.1570 por dólar, prácticamente sin cambios frente a los 18.1562 del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX- Hoy, el peso fue afectado por la aprobación del Senado para imponer aranceles a las exportaciones chinas, los cuales estarán entrando en vigor el próximo año. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $18.11 y $18.22 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el miércoles un 0.46%, a 63.409,40 puntos.

BANAMEX- El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores registró volatilidad en la semana para ubicarse en los 63.409 puntos, denotando movimientos mixtos en la parte media de su canal de alza, pero no se descarta un repunte para regresar a oscilar cerca de sus máximos históricos (1.0% de sus niveles actuales).

BANORTE- Interrumpió dos días subiendo. No obstante, seguirá consolidando cerca de la zona de máximos históricos, la resistencia clave que tendrá que romper para fortalecer el impulso está ubicada en las 64.400 unidades. Por otro lado, el nivel que servirá como apoyo se localiza en los 62.800 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

ACTINVER- El IPC terminó la jornada del miércoles con una contracción de -0.5%, colocándose en 63.409 puntos. De esta forma, el rendimiento de diciembre se ubicó en -0.3%, llevando las ganancias del año a +28.1%. Entre las 35 emisoras del índice, 23 cerraron en terreno negativo, destacando los retrocesos de Orbia, Vesta y GCC, mientras que Televisa, Genomma Lab y Becle registraron los avances más relevantes. (Reporte de Manuel Farías)