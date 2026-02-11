MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 11 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 11 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - A unos meses de la Copa Mundial anticipamos efectos diferenciados en el Producto Interno Bruto (PIB) y los precios para las tres ciudades sede en México.

La Ciudad de México, beneficiada por el partido inaugural y dos encuentros de las fases finales, podría ver un crecimiento adicional de 0.4 pp en su PIB. En Jalisco el impacto adicional sería de 0.3 pp y en Nuevo León de 0.2 pp. En los tres casos estimamos crecimientos totales superiores al 2% en 2026.

Paralelamente, prevemos presiones inflacionarias por mayores precios en servicios de hospedaje, restaurantes y transporte, con lo que la inflación general a nivel nacional llegaría a un 3.6% en junio y 3.9 en julio.

* La actividad industrial de México subió un 0.2% en diciembre contra el mes previo y creció un 2.4% a tasa interanual, informó el miércoles el instituto nacional de estadística.

GOLDMAN SACHS - Las perspectivas para la actividad industrial siguen siendo desafiantes. Es probable que las presiones de costos, la incertidumbre política, la débil confianza empresarial y las fricciones/aranceles sobre las exportaciones a EEUU sigan pesando sobre el sector industrial en general en el corto plazo.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - El dato de la nómina no agrícola estadounidense será el principal catalizador de la jornada. La expectativa de 70.000 empleos es baja frente al promedio histórico de 150.000 - 200.000, por lo que un rango entre 50.000 y 90.000 podría evitar reacciones abruptas en los mercados.

Sin embargo, una cifra por arriba de los 130.000 podría reavivar preocupaciones inflacionarias, mientras que un dato cercano a cero encendería alertas sobre una posible desaceleración económica.

PEPPERSTONE - El reporte de empleo en EEUU será de suma importancia para determinar si efectivamente el mercado laboral se ha ido estabilizando, tal como señaló la Reserva Federal (Fed) en su última reunión de política monetaria.

* La moneda cotizaba en 17.1980 por dólar, con una depreciación marginal de un 0.05% frente a los 17.1897 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso se fortalece ligeramente tras el reporte de producción industrial en México. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.08 y 17.36 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING - El informe de empleo de hoy es un evento crucial para el mercado cambiario. Un dato significativamente débil probablemente allanaría el camino para que los mercados incorporen un recorte de tasas de interés en abril.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, retrocedió el martes un 0.33%, a 71.271,56 puntos, después de haber alcanzado un nuevo máximo histórico.

GBM - Los futuros de Wall Street operan positivos, a la espera del reporte de empleo de enero, que se publicará esta mañana. El dato, retrasado por el cierre parcial del Gobierno, será clave para calibrar la próxima decisión de la Fed en marzo, junto con la inflación, que se dará a conocer el viernes. (Reporte de Noé Torres)