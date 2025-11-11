MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 11 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 11 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 11 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La actividad industrial de México bajó un 0.4% en septiembre contra el mes previo y sufrió un declive del 2.4% a tasa interanual, informó el martes el instituto nacional de estadística, Indec.

ACTINVER - En general, los datos señalan que el sector industrial se mantiene débil, por lo que mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento para 2025 en un 0.6% y del 1.8% para 2026.

BANAMEX - La inflación general disminuyó a un 3.6% (3.8% en septiembre) y la subyacente se mantuvo en un 4.3%. Mantenemos nuestras estimaciones para cierre de 2025 en 3.9% y 4.2% y para 2026 en 4.3% y 4.2%, mismo orden.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18.3563 por dólar, con una apreciación de un 0.10% frente a los 18.3752 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso se beneficia por las presiones bajistas del dólar, después de que el Senado aprobó un proyecto de ley de financiamiento para concluir con el Cierre de Gobierno, centrando la atención en la aprobación de la Cámara de Representantes.

BANORTE - Esperamos que la recuperación prevalezca, luego de perforar la resistencia ubicada en 18.40. En este contexto, el siguiente técnico inferior que pondrá a prueba se sitúa en $18.30. El psicológico de 18.50 estará ejerciendo como soporte. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el lunes un 0.45%, a 63.094,01 puntos, luego de acercarse a su máximo histórico.

COPKAPITAL - El ajuste se considera saludable, dado el rendimiento acumulado en lo que va del año. A pesar de ello, la valuación relativa del mercado mexicano continúa atractiva, lo que sugiere un escenario de ganancias más moderadas, pero todavía con soporte en el corto plazo. (Reporte de Noé Torres)