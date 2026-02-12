MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 12 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 12 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

GBM - hoy se publicará el dato semanal de subsidios por desempleo, aunque la atención se centra en el dato de inflación de mañana.

* La moneda cotizaba en 17,1566 por dólar, con una apreciación de un 0,11% frente a los 17,1755 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - hoy, el peso se fortalece ante una agenda económica ligera tanto en México como en Estados Unidos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,06 y 17,30 respectivamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 0,46%, a 71.601,35 puntos, un nivel récord de cierre.

BANORTE - El S&P/BMV IPC consolida cerca del máximo histórico en 71.715 enteros. Si bien la expectativa es favorable, esperamos un descanso antes de buscar superar la resistencia que se localiza en el psicológica de los 72.000 puntos. El nivel que servirá de apoyo se sitúa en los 70.400 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - Un buen flujo de resultados y noticias corporativas como las de ayer, podría mantener el optimismo en el corto plazo, aunque conviene no dejarse llevar por la euforia, y estar atentos a cualquier cambio de señales. (Reporte de Noé Torres)