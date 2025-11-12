MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 12 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 12 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 12 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La producción industrial se contrajo en septiembre un 0.4%, su cuarto mes consecutivo en declive, de acuerdo con datos desestacionalizados, por un débil desempeño de la construcción que opacó avances en sectores como el manufacturero. A tasa interanual cayó un 2.4%, según cifras originales.

BANAMEX - Hacia adelante, esperamos que las manufacturas mantengan un crecimiento moderado. Esto considerando la vinculación con las manufacturas de Estados Unidos.

De igual manera, esperamos que la construcción se estabilice, dada la reducción del subejercicio del gasto público y una recuperación gradual de la inversión privada a medida que se modera el entorno de incertidumbre. Sin embargo, anticipamos una caída de un 1.4% en la producción industrial para todo 2025.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - El mercado global mantiene una postura cautelosa pero optimista ante la posibilidad de que se resuelva el cierre gubernamental en Estados Unidos en esta semana.

* La moneda cotizaba en US$18.2878 por dólar, con una apreciación de un 0.18% frente a los 18.3210 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso presenta fuerte correlación con las divisas de economías emergentes más utilizadas en estrategias de "carry trade", ante la posibilidad de que la reanudación de las agencias federales en Estados Unidos pueda reforzar la expectativa de recortes en la tasa de interés por parte de la Fed.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 1.95%, a 64.321,27 puntos, un nuevo cierre máximo histórico.

BANORTE - Esperamos que mantenga el impulso, luego de cerrar en máximo histórico y superar los 64.180 puntos. En este contexto, la próxima resistencia que podría enfrentar es el psicológico de los 65.000 enteros. Por su parte, soporte está ubicado en los 63.200 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros de Wall Street avanzan impulsados por el optimismo de que el cierre del gobierno estadounidense podría llegar pronto a su fin y por las crecientes apuestas sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el próximo mes. (Reporte de Noé Torres)