MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 13 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 13 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre ⁠los mercados mexicanos ⁠y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 13 de enero. Las opiniones ⁠reflejadas no ‌representan ​puntos de vista de Reuters.

COPKAPITAL - Los mercados estarán evaluando los ​datos de inflación de EEUU, correspondientes a diciembre y ‌al cierre total de 2025. El ‌consenso estima incrementos de ​2.7% anual y 0.3% mensual para el IPC, y una Inflación subyacente de 2.7%e anual y 0.3% mensual.

* La moneda cotizaba en 17.8855 por dólar, con una apreciación de un 0.25% frente a los 17.9300 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - ⁠Hoy, el peso opera resiliente, impulsado por menores preocupaciones en torno a ​las tensiones geopolíticas. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.86 y 17.96 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING - La resistencia de algunos legisladores republicanos a la investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente de la Fed, Jerome ⁠Powell, ha apaciguado el nerviosismo del mercado. Y aunque probablemente se ​necesiten más garantías, esto podría ser suficiente por hoy, permitiendo que el dólar siga recuperándose.

* El principal índice de la bolsa, el ‍S&P/BMV IPC, subió el lunes un 1.03%, a 66,745.61 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC hilvanó tres días subiendo y cerrando en máximos históricos. Esperamos que el impulso continúe, la superación del psicológico de los ​67,000 puntos establecerá una señal favorable.

La próxima resistencia que podría enfrentar está ubicada en los 67,580 enteros. Por otro lado, el soporte se localiza en ‍los 65,800 puntos. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)