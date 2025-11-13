MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 13 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 13 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 13 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ITAÚ - En su última reunión, Banco de México redujo su tasa clave de interés en 25 puntos básicos (pb) a un 7,25% y adoptó un enfoque de comunicación reunión a reunión. Anticipamos una rebaja adicional de 25 pb en diciembre.

Sin embargo, ahora prevemos un único recorte de 25 pb en febrero del próximo año, en línea con nuestro nuevo escenario del FOMC (fin del ciclo económico estadounidense en diciembre). Por lo tanto, nuestra tasa terminal prevista para Banxico es ahora del 6,75% en 2026 (frente al 6,5% anterior).

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,2670 por dólar, con una apreciación de un 0,10% frente a los 18,2847 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden para finalizar con el cierre temporal del Gobierno, lo que impulsó a una tercera parte de las divisas de economía emergentes.

BANCO BASE - En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18,23 y 18,43 pesos por dólar.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el miércoles un 1,76%, a 63.190,66 puntos, después de haber subido a un hito cercano a 64.500 unidades.

BANORTE - Podríamos observar pocos movimientos con el IPC manteniéndose por arriba de los 63.000 puntos.

COPKAPITAL - La reducción temporal del riesgo político en Estados Unidos podría sostener el apetito por riesgo a corto plazo, aunque podría cambiar en cuanto empiecen a dar a conocer los datos económicos.

En México el retroceso del IPC parece una pausa técnica más que un cambio de tendencia; si respeta su soporte en 62.319 podría mantener su avance. (Reporte de Noé Torres)