Mercados mexicanos: ¿qué dicen los analistas? 14 de agosto

* La moneda cotizaba en 18,7540 por dólar, con una depreciación de un 0,70% frente a los 18,6242 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso retrocede ante el avance del dólar y extiende su corrección de la sesión previa, mientras que los datos económicos de Estados Unidos impulsan al dólar y frenan el optimismo de los inversores.

BANORTE - Esperamos que el rebote técnico prevalezca, tras respetar el psicológico de 18,50. En este contexto, el soporte que podría enfrentar está ubicado en los 18,76. La perforación de esta referencia fortalecerá la debilidad. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el miércoles un 0,34%, a 58.477,57 puntos.

COPKAPITAL - Sus indicadores de mediano plazo siguen positivos y los de corto plazo, neutrales; no obstante, es clave que no pierda el nivel de 58.000 puntos, pues podría caer a la media móvil de un mes que se encuentra en 57.123.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses retroceden esta mañana tras un reporte negativo de inflación al productor. En el mercado laboral, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo disminuyeron la semana pasada.

ACTINVER - Ahora la atención se centrará en las declaraciones de dos miembros de la Reserva Federal que participarán en eventos públicos. Mantenemos nuestra expectativa de dos recortes en lo que resta del año. (Reporte de Noé Torres)