MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 14 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 14 nov (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 14 de noviembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La próxima semana se dará a conocer una revisión de las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) de México del tercer trimestre.

BANAMEX - Considerando los últimos datos a octubre, esperamos que la segunda estimación del PIB sea similar a la oportuna, es decir, con una caída trimestral de 0.3% con cifras desestacionalizadas (-0.3% anual) lo que implicaría una caída a tasa anual de 0.2% con cifras originales.

Seguimos estimando un crecimiento de 0.4% para el PIB durante 2025 y una recuperación en 2026 de 1.4%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18.3804 por dólar, con una depreciación de 0.42% frente a los 18.3040 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso retrocede ante un menor apetito por el riesgo en los mercados, mientras que el billete estadounidense recupera terreno, a medida que los inversores esperan conocer datos económicos clave en Estados Unidos.

BANORTE - Esperamos una recuperación, dado que está respetando el soporte psicológico en 18.40. En este contexto, la resistencia más cercana que podría enfrentar se sitúa en 18.28. Por su parte, el apoyo está ubicado en 18.45. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el jueves 1%, a 62.529,44 puntos, en su segunda jornada de pérdidas.

GBM - Los futuros en Estados Unidos operan a la baja tras la peor sesión en más de un mes, en medio de crecientes dudas sobre si la Reserva Federal recortará las tasas en diciembre. La falta de datos económicos tras el cierre gubernamental aviva la aversión al riesgo y golpea por igual a acciones, bonos, metales y bitcoin.

COPKAPITAL - Hasta que se normalice la publicación de indicadores atrasados por el "shutdown", los mercados se guiarán sin brújula, mientras llega la avalancha de informes económicos. (Reporte de Noé Torres)