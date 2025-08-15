Mercados mexicanos: ¿qué dicen los analistas? 15 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 15 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El Instituto Nacional de Estadística (Inegi) dará a conocer la próxima semana las cifras finales del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre.

BANAMEX - Considerando los últimos datos a junio, en particular la producción industrial, esperamos que la segunda estimación del PIB presente un avance trimestral del 0,5% con cifras desestacionalizadas (0,9% anual), lo que implicaría una caída anual del 0,2% con datos originales.

Seguimos esperando un crecimiento de un 0,4% para el PIB durante 2025.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

ACTINVER - El mercado sigue digiriendo los datos de inflación en Estados Unidos, reflejándose en un cambio de expectativas para la Reserva Federal.

Si bien se mantiene la expectativa de un recorte en septiembre, el mercado se encuentra dividido sobre un recorte adicional entre octubre y diciembre. Esto es congruente con nuestra expectativa de dos recortes en lo que resta del año.

* La moneda cotizaba en 18,7193 unidades, con una apreciación de un 0,37% frente a los 18,7880 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, a medida que los inversores mantienen una expectativa optimista para la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin más tarde.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el jueves un 0,53%, a 58.167,27 puntos, en su segunda jornada de pérdidas.

BANORTE - Esperamos que el sesgo de baja prevalezca, la perforación de los 58.000 puntos establecerá una señal técnica negativa. En este contexto, el soporte que enfrentaría está ubicado en los 57.390 enteros. Mientras la resistencia se sitúa en las 58.700 unidades. Recomendamos mantener posiciones.

COPKAPITAL - Wall Street anticipa una apertura mixta con ligeros cambios en los principales índices, aunque con saldo semanal positivo. (Reporte de Noé Torres)