MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 15 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 15 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 15 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ITAÚ - Banco de México divulgará el jueves su anuncio de política monetaria. Esperamos un recorte de 25 puntos básicos (pb) y una nueva orientación a futuro, lo que indica un enfoque más dependiente de los datos en las siguientes decisiones.

PANTHEON - Es probable que Banco de México implemente un recorte ampliamente esperado de 25 pb esta semana, llevando la tasa clave de interés a un 7,0%, pero el contexto de inflación subyacente apunta a una pausa a principios del próximo año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17,9809 por dólar, con una apreciación de un 0,13% frente a los 18,0050 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso mexicano es favorecido por el retroceso del billete estadounidense, así como por la resolución de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, gracias a un acuerdo que concluye una disputa por agua.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,95 y 18,07 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves un 2,05% a 64.712,07 puntos, un nuevo máximo histórico de cierre. El mercado estuvo cerrado el viernes por un feriado local.

COPKAPITAL - Esperamos una semana marcada por mayor volatilidad, conforme los inversionistas ajusten posiciones ante datos laborales e inflacionarios clave en Estados Unidos, en un contexto donde la Reserva Federal se encuentra en una fase delicada de su ciclo monetario.

BANORTE - En México, prevemos un rango de operación semanal para el IPC entre 63.500 y 65.500 puntos. (Reporte de Noé Torres)