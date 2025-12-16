MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 16 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 16 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 16 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

BANORTE - Los inversionistas esperan el reporte de empleo de noviembre en Estados Unidos, retrasado de su fecha original por el cierre del gobierno. Estos datos servirán para calibrar las expectativas sobre la economía y las tasas de interés.

* La moneda cotizaba en 17.9534 por dólar, con una apreciación de un 0.16% frente a los 17.9826 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso se fortalece ante la debilidad dólar, a la espera de datos económicos clave en Estados Unidos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.88 y 18.05 respectivamente, en el mercado interbancario.

IMB CAPITAL QUANTS - Un reporte de empleo más sólido de lo esperado podría fortalecer al dólar de corto plazo y generar un rebote técnico de la moneda; en cambio, cifras débiles reforzarían la narrativa de desaceleración y apoyarían nuevas apreciaciones del peso, incluso hacia la zona de 17.90–17.95.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el lunes un 0.60%, a 64.326,16 puntos, después de haber alcanzado nuevos máximos históricos.

COPKAPITAL - Si bien los indicadores técnicos del IPC continúan mostrando señales positivas, observamos un techo relevante en torno a los 65.000, luego de un avance cercano al 30% en lo que va del año.

GBM - Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en rojo este martes, en un entorno de cautela previo al informe de situación de empleo de noviembre en Estados Unidos. (Reporte de Noé Torres)