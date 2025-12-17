MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 17 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 17 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ITAÚ - Redujimos nuestra previsión del PIB para 2025 a un 0.3% desde el 0.6% anterior, debido a un tercer trimestre más débil, choques de oferta y una revisión a la baja de los datos históricos.

Esperamos que el crecimiento del PIB cobre impulso en 2026, aunque debería mantenerse por debajo de su potencial. La mejora de la confianza empresarial y la solidez del sector externo nos llevaron a pronosticar un crecimiento del PIB del 1.5% para 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.9803 por dólar, con una depreciación de un 0.15% frente a los 17.9540 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

IMB CAPITAL QUANTS - La apertura refleja un mercado con flujos aún favorables hacia activos en pesos y un dólar global que no muestra una recuperación clara tras los últimos ajustes de expectativas monetarias en Estados Unidos.

En ausencia de datos macro relevantes hoy para México, el movimiento intradía estará más condicionado por titulares políticos, percepción de riesgo y flujos tácticos que por fundamentales de corto plazo.

MONEX - Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.92 y 18.06 respectivamente, en el mercado interbancario.

BANAMEX - Ahora estimamos el tipo de cambio en 18.1 pesos por dólar para diciembre y 18.7 al cierre de 2026.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el martes un 1.70%, a 63.230,87 puntos, en su segunda jornada de pérdidas luego de haber alcanzado niveles máximos históricos.

COPKAPITAL - El ajuste luce más técnico que estructural, en un contexto de toma de utilidades. (Reporte de Noé Torres)