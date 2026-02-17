MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 17 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 17 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 17 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

GBM - Los datos de ventas de tiendas comparables (aquellas con al menos de un año de operación) de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad) mostraron un incremento de un 2% anual en enero.

El crecimiento representa una mejoría frente al mismo mes del año pasado y se vio impulsado, sobre todo, por las categorías de supermercados y mercancía en general.

El rubro de ropa y calzado refleja una tendencia negativa, con decrementos consecutivos desde septiembre de 2025, excluyendo noviembre, cuando se vio beneficiado por las campañas promocionales de El Buen Fin.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

PEPPERSTONE - Hoy los mercados estadounidenses vuelven a operar con normalidad, en un contexto donde las preocupaciones asociadas a los impactos de la inteligencia artificial sobre otras industrias y el elevado despliegue de capex en infraestructura por parte de compañías tecnológicas están opacando el sentimiento de los inversionistas.

* La moneda cotizaba en 17.2053 por dólar, con una depreciación de un 0.25% frente a los 17.1618 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso opera bajo presión, a medida que el dólar se mantiene en terreno positivo, mientras que los inversores esperan conocer datos económicos clave en Estados Unidos, después de evaluar la estabilización de la tasa de desempleo.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.13 y 17.23 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el lunes un 0.18%, a 71.353,29 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC comenzó la semana con un acotado ajuste. No obstante, consideramos que el sesgo de recuperación continúe, dado que la línea de precios está respetando el soporte que se localiza en los 70.400 enteros.

En este sentido, la resistencia más importante que deberá romper para fortalecer el impulso está ubicada en los 72.100 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - El feriado en Estados Unidos, por el Día del Presidente y el cierre de mercados de Asia por el año nuevo lunar, así como en algunos países de Latinoamérica por Carnaval, redujeron sustancialmente la actividad global al inicio de la semana.

Los inversionistas regresan hoy a operar, aunque con poco entusiasmo: los futuros de los índices de Wall Street anticipan una apertura negativa. (Reporte de Noé Torres)