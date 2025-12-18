MERCADOS MEXICANOS: ¿Qué dicen los analistas? 18 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 18 de diciembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

El banco central de México (Banxico) dará a conocer el jueves su decisión de política monetaria.

BANAMEX - Como es ampliamente anticipado, habría un recorte que lleve la tasa a un 7%, y anticipamos una votación cuatro a uno. Estimamos que se aplazarían el periodo de convergencia de la inflación a la meta hacia 2027.

Además, estaremos atentos a ajustes a la guía futura para confirmar nuestra expectativa de una pausa a los recortes en el primer trimestre de 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.9800 por dólar, con una apreciación de un 0.12% frente a los 18.0016 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

IMB CAPITAL QUANTS - Hoy el tipo de cambio estará dominado por cuatro eventos importantes: ventas minoristas de México, decisión de tipos por Banxico, inflación de Estados Unidos y por último, la decisión de tasas del Banco de Japón, la Zona Euro y Reino Unido.

MONEX - Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.93 y 18.08 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el miércoles un 1.11%, a 62.528,06 puntos.

GBM - Los futuros de Wall Street avanzan tras la venta masiva del miércoles encabezada por el sector tecnológico, apoyados por el sólido pronóstico de Micron, que aporta algo de alivio a la narrativa de la inteligencia artificial.

BANORTE - En México, podríamos observar un comportamiento positivo similar a sus pares internacionales, con el IPC operando por arriba de los 63.000 puntos. (Reporte de Noé Torres)