MERCADOS MEXICANOS: ¿qué dicen los analistas? 18 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 18 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

PEPPERSTONE - La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publicará las minutas de su reunión de enero, situación que será de suma utilidad para determinar si el mensaje de cautela y dependencia de datos se mantiene al igual que monitorear potenciales cambios en las variables macroeconómicas que sigue de cerca la autoridad.

* La moneda cotizaba en 17,1218 por dólar, casi sin cambios frente a los 17,1231 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso opera firme frente al dólar, a medida que los inversores asimilan los últimos comentarios de Fitch de cara a la revisión del TMEC. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,00 y 17,21 respectivamente, en el mercado interbancario.

COPKAPITAL - Técnicamente, el peso enfrenta un soporte inmediato en 17,12; de perforarlo, el siguiente objetivo se ubica en 16,88.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el martes un 0,28%, a 71.155,69 puntos, en su segunda jornada de pérdidas.

BANORTE - Consideramos que la línea de precios podría comenzar a moderar la presión de alza, dado que ha fallado en superar la resistencia clave que se mantiene en los 72.100 enteros. En este sentido, el soporte más cercano que podría enfrentar está ubicado en las 70.400 unidades. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros de Wall Street operan ligeramente al alza, extendiendo el tono positivo del cierre previo. La sesión también muestra un repunte en commodities, donde destacan las alzas del oro, la plata y el cobre. (Reporte de Noé Torres)